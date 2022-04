Κόσμος

Νότια Αφρική: Εκατοντάδες νεκροί από τις πλημμύρες

Τι δήλωσε ο υπουργός της επαρχίας ΚουαΖουλού-Νατάλ, Σίλε Ζικαλάλλα, σε συνέντευξη Τύπου

(εικόνα αρχείου)

Οι πλημμύρες που έπληξαν τη Νότια Αφρική προκάλεσαν 443 θανάτους, κυρίως στην περιοχή του Ντέρμπαν, μια πόλη-λιμάνι 3,5 εκατομμυρίων κατοίκων στην ανατολική ακτή, σύμφωνα με νέο σημερινό απολογισμό των τοπικών αρχών, με δεκάδες ανθρώπους να φέρονται ακόμη ως αγνοούμενοι.

"Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 443", δήλωσε ο υπουργός της επαρχίας ΚουαΖουλού-Νατάλ, Σίλε Ζικαλάλλα, σε συνέντευξη Τύπου. Περίπου 63 άνθρωποι εξακολουθούν να φέρονται ως αγνοούμενοι.

Οι βροχές συνεχίζονται σε ορισμένες περιοχές αλλά δεν είναι τόσο σημαντικές όσο τις προηγούμενες ημέρες.

"Ο κίνδυνος πλημμυρών είναι μικρός στην ΚουαΖουλού Νατάλ σήμερα", δήλωσε ο μετεωρολόγος Πουσελέτσο Μοφόκενγκ από το Εθνικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο. "Οι βροχές θα υποχωρήσουν πλήρως μέχρι την Τετάρτη και έως το τέλος της ερχόμενης εβομάδας", είπε.

