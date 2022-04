Παράξενα

Σολίστ βρήκε σε αγγελία το χρυσό φλάουτο που της έκλεψαν!

Δεν πίστευε στα μάτια της γνωστή σολίστ που είχε πέσει θύμα διάρρηξης το 2017 στα Εξάρχεια. Πέντε ολόκληρα χρόνια μετά, πήρε ξανά στα χέρια της το χρυσό φλάουτο που της είχαν κλέψει.

Όλα συνέβησαν τον Δεκέμβριο του 2017, όταν άγνωστοι είχαν διαρρήξει το αυτοκίνητο της γνωστής σολίστ και καθηγήτριας μουσικής, στη Νεάπολη Εξαρχείων και εκτός των άλλων αντικειμένων είχαν αρπάξει και το χρυσό της φλάουτο αξίας 25.000 ευρώ.

Οι δράστες χωρίς να γνωρίζουν την αξία του μουσικού οργάνου το πέταξαν σε κάδο ανακύκλωσης όπου το εντόπισε το 2018 ένας υπάλληλος εταιρείας ανακύκλωσης, ο οποίος δεν γνώριζε την πραγματική αξία του φλάουτου και αποφάσισε να το πουλήσει.

Έτσι, έβαλε σε αγγελία στο Ίντερνετ. Ένας γνωστός της καθηγήτριας μουσικής είδε την αγγελία και αναγνώρισε το κλεμμένο μουσικό όργανο. Αμέσως την ενημέρωσε. Και εκείνη, βλέποντας τη φωτογραφία, αναγνώρισε το χρυσό φλάουτο με τα ασημένια πλήκτρα.

πηγή: ΕΡΤ

