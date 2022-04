Αθλητικά

Κωπηλάτης έκανε τον γύρο της Κρήτης πάνω σε σανίδα Sup

Ποιες περιοχές διέσχισε ο κωπηλάτης και πόσες μέρες ταξίδεψε

Στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έφτασε το απόγευμα ο Χανιώτης κωπηλάτης Γιώργος Κλεινάκης, ο οποίος ύστερα από 15 ημέρες ολοκλήρωσε κωπηλατώντας, τον γύρο της Κρήτης, διανύοντας περίπου 650 χιλιόμετρα σε σανίδα τύπου sup. Στόχος του εγχειρήματος του ήταν η διάδοση του υγιούς αθλητισμού, του εθελοντισμού και της αξίας της προσφοράς, καθώς συγκεντρώθηκαν χρήματα για τις ανάγκες ιδρυμάτων της πόλης.

Ο Χανιώτης κωπηλάτης ξεκίνησε την προσπάθεια του στις 2 Απριλίου από τη Σούδα Χανίων και πέρασε από το Ρέθυμνο, το Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σητεία, τον Ξερόκαμπο, την Ιεράπετρα, τους Καλούς Λιμένες, τον Πλακιά, τα Σφακιά, την Παλαιόχωρα και τα Φαλάσαρνα Κισάμου, καταλήγοντας στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.

Μιλώντας για την προσπάθεια του, έκανε λόγο για μια πολύ δύσκολη δοκιμασία καθώς, όπως είπε, είχε να αντιμετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του ταξιδιού του. Μίλησε ακόμα για μια ξεχωριστή εμπειρία και τις ομορφιές των ακτών της Κρήτης.

Ο ίδιος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέδραμαν στην προσπάθεια του, την Περιφέρεια Κρήτης, το δημοτικό λιμενικό ταμείο, τους Δήμους Χανίων, Καντάνου -Σελίνου και Σφακίων, την Εθελοντική Ναυαγοσωστική Ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Χανίων.

