Λαύριο – Παναθηναϊκός: Νίκη στην επιστροφή του Βόβορα

Αν και αγωνίστηκε με πολλές ελλείψεις και αιφνιδιάστηκε από το Λαύριο στο ξεκίνημα, το «τριφύλλι» κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα.

Ένα ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να ελέγξει την τύχη του και να συνδυάσει με νίκη την επιστροφή του Γιώργου Βόβορα στην τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού». Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα 91-82 από το κλειστό του Λαυρίου, για την 22η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, με τον Χρήστο Σερέλη να αποθεώνεται στο μέχρι πρότινος «σπίτι» του.

Με το ένατο εφετινό «διπλό» του, ο Παναθηναϊκός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 18-2, ενώ το Λαύριο υποχώρησε στο 7-14. Κορυφαίοι των νικητών, που παρατάχθηκαν χωρίς του τραυματίες Στέφαν Γιόβιτς, Νέμανια Νέντοβιτς, Γιώργο Παπαγιάννη, οι Ντάριλ Μέικον (21π.) και Ιωάννης Παπαπέτρου (21π.), ενώ 20 πρόσθεσε ο Οκάρο Ουάιτ. Από το Λαύριο ξεχώρισε ο Ρασάντ Βον με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 45-45, 60-71, 82-91

Το Λαύριο φρόντισε να αιφνιδιάσει με το... καλημέρα τον Παναθηναϊκό και μετά από σερί 11-0 έγραψε στον φωτεινό πίνακα το 23-13 στο 9΄, ενώ έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +8 (25-17). Οι γηπεδούχοι κατάφεραν στις αρχές της δεύτερης περιόδου να εξασφαλίσουν και πάλι μία διψήφια διαφορά (28-17), αλλά με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει ρυθμό από την περιφέρεια, οι «πράσινοι» ροκάνισαν τη διαφορά και η λήξη του πρώτου ημιχρόνου βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες (45-45).

Με τους Παπαπέτρου-Ουάιτ να «χτυπούν» μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, τον Μέικον να εκτελεί από τα 6.75 και την άμυνα να έχει ενεργοποιηθεί, ο Παναθηναϊκός απάντησε με επιμέρους σκορ 2-13 στις αρχές της τρίτης περιόδου και στο 24΄ ξέφυγε για πρώτη φορά με +11 (47-58), ελέγχοντας πλέον το ρυθμό του αγώνα και κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο +11 (60-71). Με διάρκεια στο κομμάτι της επίθεσης και πρωταγωνιστές τους Μέικον, Παπαπέτρου και Ουάιτ, ο Παναθηναϊκός δεν απειλήθηκε στην τέταρτη περίοδο και χωρίς να αγχωθεί έφτασε στο τελικό 82-91.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Τζιοπάνος, Κοϊμτζόγλου

ΛΑΥΡΙΟ (Καμπερίδης): Βον 19 (2), Σάβατζ, Μουράτος 12 (1), Κακλαμανάκης 13, Περσίδης 5 (1), Νικολαΐδης 16, Αμίνου 2, Πιλάβιος 3 (1), Γουίλιαμς 12 (4), Φιλοξενίδης, Γερομιχαλός, Βουλγαρόπουλος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Βόβορας): Μέικον 21 (5), Μποχωρίδης 3, Παπαπέτρου 21 (1), Ουάιτ 20 (2), Έβανς 15 (1), Καββαδάς 5, Κασελάκης 2, Αβδάλας, Χουγκάζ, Μαντζούκας 2, Σαντ-Ρος 2

