Ερντογάν κατά Ισραήλ για την επέμβαση στο τέμενος Αλ-Ακσά

«Η Τουρκία πάντοτε βρίσκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης», είπε ο Ερντογάν στον Αμπάς.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα στον παλαιστίνιο ομόλογό του Μαχμούντ Αμπάς ότι καταδικάζει την επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας κατά των παλαιστίνιων πιστών στο τέμενος Αλ-Ακσά στην Ιερουσαλήμ, δεσμευόμενος να αντιταχθεί στις απόπειρες για την μεταβολή του καθεστώτος του.

Τα σχόλια του προέδρου της Τουρκίας διατυπώνονται την ώρα που Τουρκία και Ισραήλ προσπαθούν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους έπειτα από πολυετή ένταση, κυρίως λόγω της παλαιστινοϊσραηλινής διένεξης και της τουρκικής υποστήριξης προς την οργάνωση Χαμάς που ελέγχει την Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον 152 Παλαιστίνιοι τραυματίσθηκαν κατά την διάρκεια συγκρούσεων με τις ειδικές δυνάμεις της ισραηλινής αστυνομίας στο τέμενος Αλ-Ακσα την Παρασκευή.

«Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας συνομιλίας, είπα στον κ. Αμπάς ότι καταδικάζω με δριμύτητα την επέμβαση του Ισραήλ κατά των πιστών στο τέμενος Αλ-Ακσα και ότι τασσόμαστε κατά των προκλήσεων ή των απειλών ως προς το καθεστώς που το διέπει ή το πνεύμα του», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος της Τουρκίας. «Η Τουρκία πάντοτε βρίσκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης», πρόσθεσε.

Το τέμενος Αλ-Ακσα βρίσκεται στην Παλιά Πόλη, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία κατελήφθη από το Ισραήλ το 1967 κατά τον Πόλεμο των Εξι Ημερών και είναι για τους μουσουλμάνους το Ευγενές Αβατον, ο τρίτος ιερός τόπου του Ισλάμ, και για τους εβραίους το Όρος του Ναού, ιερός τόπος του Ιουδαϊσμού.

Φέτος, η ένταση βρίσκεται στα ύψη καθώς η μουσουλμανική γιορτή του Ραμαζανιού συμπίπτει με τον εορτασμό του εβραϊκού Πάσχα.

Η Τουρκία, η οποία υποστηρίζει την λύση των δύο κρατών στην παλαιστινοϊσραηλινή διένεξη, θεωρεί ότι η προσέγγιση με το Ισραήλ θα συμβάλει και στην εξεύρεση λύσης, αλλά επαναλαμβάνει ότι δεν θα εγκαταλείψει την υποστήριξη της παλαιστινιακής πλευράς για την βελτίωση των σχέσεών της με το Ισραήλ.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, τον οποίο υποδέχθηκε πρόσφατα στην Άγκυρα, ότι η Τουρκία περιμένει από τις ισραηλινές αρχές να επιδείξουν ευαισθησία ως προς το τέμενος Αλ-Ακσα κατά την διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού και επεσήμανε την σημασία που θα έχει να επιτραπεί στους Παλαιστίνιους να εισέλθουν στο Ισραήλ.

