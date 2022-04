Κοινωνία

Συνεχίζεται η αποχή των συμβολαιογράφων

Για τη λήξη της θα αποφασίσουν τα θεσμικά όργανα των συμβολαιογράφων





Έως τις 4 Μαΐου συνεχίζεται η αποχή των συμβολαιογράφων από τα μεταβιβαστικά συμβόλαια, καθώς ισχύει η απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης για αποχή με στόχο την ικανοποίηση αιτημάτων του κλάδου.

Η αποχή συνεχίζεται ως τις 4 Μαΐου, ενώ για τη λήξη της θα αποφασίσουν τα θεσμικά όργανα των συμβολαιογράφων (Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση).

Η λήξη της αποχής με μονομερή απόφαση μόνον του Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, Γεωργίου Ρούσκα δεν παράγει αποτελέσματα, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους οι έξι σύμβουλοι της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τη “λήξη” της αποχής των συμβολαιογράφων χωρίς καμία απόφαση των θεσμικών οργάνων του σώματος, ανήγγειλε χθες με ανακοίνωση του ο Πρόεδρος ΣΣΕΑΠΑΔ Γεώργιος Ρούσκας.

Οι συμβολαιογράφοι της Αθήνας, Πειραιώς και Νήσων στις 4 Απριλίου του 2022 είχαν αποφασίσει την αποχή τους από μεταβιβαστικά συμβόλαια μέχρι 4 Μαίου 2022, διεκδικώντας την απεμπλοκή των συμβολαιογράφων από τη διαδικασία έκδοσης του ΤΑΠ ( Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) και τη διατήρηση της προαιρετικής ηλεκτρονικής υποβολής συμβολαίων στο Κτηματολόγιο μέχρι την επίλυση σωρείας σοβαρών προβλημάτων στη διαδικασία αυτή.

Παρά όλα αυτά ο Γεώργιος Ρούσκας με πρόσχημα την ψήφιση τροπολογίας που ικανοποιούσε εν μέρει αιτήματα των συμβολαιογράφων αναφορικά με το ΤΑΠ ανακοίνωσε με μια πρωτοφανή στα νομικά και συνδικαλιστικά χρονικά απόφαση τη λήξη της αποχής. Και το έκανε αυτό χωρίς να συγκληθεί ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο ούτε η Γενική Συνέλευση των μελών, το μόνο αρμόδιο όργανο να λάβει μία τέτοια απόφαση.

Η αδιανόητη αυτή ενέργεια του Γεωργίου Ρούσκα πέραν της θεσμικής βαρύτητας, αν και δεν έχει καμία ισχύ, ούτε παράγει νομικά αποτελέσματα δημιουργεί μία άνευ προηγούμενου σύγχυση σε συμβολαιογράφους και πολίτες με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Οι συμβολαιογράφοι, ως νομικοί επιστήμονες παραμένουν προσηλωμένοι στα ηθικώς και νομικώς αυτονόητα και αρνούνται ως εκ τούτου, να ακολουθήσουν την παράνομη απόφαση του Γεωργίου Ρούσκα και συνεχίζουν να απέχουν από την άσκηση των καθηκόντων τους σε ό,τι αφορά τα μεταβιβαστικά συμβόλαια ως τις 4 Μαίου του 2022.

Εξι Σύμβουλοι Μειοψηφίας στο Δ.Σ του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιά, Δωδεκανήσου».

πηγή: kathimerini.gr

