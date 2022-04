Αθλητικά

Άρης – ΠΑΟΚ: Νίκη ουσίας και γοήτρου για τους “κίτρινους”

Ο Άρης πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο και απέκτησε προβάδισμα για την κατάκτηση της τρίτης θέσης κι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς επικράτησε με 1-0 του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι, που έγινε στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, έκρινε το γκολ του Σεΐκ Ντουκουρέ (17'). Επηρεασμένοι από τον αποκλεισμό από τη Μαρσέιγ, οι «ασπρόμαυροι» τελείωσαν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ενέα Μιχάι (70').

Γρήγορος ρυθμός από τις δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά. Τα σουτ των Χουάν Ιτούρμπε στο 5' και Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο επόμενο λεπτό, που πέρασαν δίπλα από τα δοκάρια, ήταν θετικό προμήνυμα. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Σαλέμ Εμπακατά ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση στην αριστερή του γωνία τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Από το κόρνερ που ακολούθησε, ο Ντουκουρέ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, με το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα του Άρη. Ο Λουίς Πάλμα απείλησε με σουτ εκτός περιοχής στο 25', με τους γηπεδούχους να κερδίζουν μέτρα και ψυχολογία.

Τα πολλά φάουλ, στη συνέχεια, «χάλασαν» το παιχνίδι. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 44', για να στοπάρει ο Στέφαν Σβαμπ εντός περιοχής, αλλά να αστοχήσει απελπιστικά με το δεξί. Οι «κίτρινοι» άγγιξαν το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και μάλιστα σε δυο περιπτώσεις. Αρχικά, όταν το φάουλ του Χαβιέ Ματίγια σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Πασχαλάκη, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να σταματάει στη συνέχεια τον Ντάνιελ Μαντσίνι σε τετ α τετ.

Με τη βροχή να συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 51' με τους Φερνάντο Βαρέλα και Μιχάι. Επτά λεπτά μετά, νεο φάουλ του Ματίγια βρήκε σε ετοιμότητα τον Πασχαλάκη, με τον 33χρονο πορτιέρο να σώζει και πάλι την εστία του στο 64', σε κοντινό πλασέ του αφύλακτου Μπρούνο Γκάμα. Η αποβολή του Μιχάι με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 70', έκανε πιο εύκολο των έργο των γηπεδούχων. Στο βωμό του αποτελέσματος, ο Μπούργος «γύρισε» το σύστημα σε 5-4-1, με το 1-0 να μένει μέχρι τέλους, αφού το σουτ του Νέλσον Ολιβέιρα στο 85' βρήκε δίχτυα από την εξωτερική πλευρά.

Ο Άρης πήρε τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στα Play Off, εδραιώθηκε στην τρίτη θέση και πλησίασε στους έξι βαθμούς τον δεύτερο ΠΑΟΚ που στρέφει, πλέον, το ενδιαφέρον του στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό.

Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Καμαρά, Ντουκουρέ, Μαντσίνι, Εντιαγέ - Κούρτιτς, Μιχάι, Σοάρες, Σίντκλεϊ.

Κόκκινη: Μιχάι.

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Πάλμα (60' Εντιαγέ), Ντουκουρέ, Μαντσίνι (78' Ματέο), Μπράμπετς, Ματίγια, Φαμπιάνο, Γκάνεα, Καμαρά (78' Μπεναλουάν), Ιτούρμπε (59' Γκάμα), Εμπακατά (85' Σούντγκρεν).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σάστρε (74' Τέιλορ), Βαρέλα, Μιχάι, Σίντκλεϊ, Σβαμπ (46' Αουγκούστο), Κούρτιτς, Σοάρες (60' Μπίσεσβαρ), Α. Ζίβκοβιτς, Μιτρίτσα (74' Ίνγκασον), Ακπομ (79' Ολιβέιρα).

