Συντάξεις Μαΐου – έκτακτη ενίσχυση: Οι ημερομηνίες πληρωμών

Δείτε αναλυτικά και όλες τις ημερομηνίες πληρωμών για έκτακτα επιδόματα, από ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ.

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες που θα γίνουν οι πληρωμές για τις συντάξεις Μάϊου και το επίδομα των 200 ευρώ.

Ο προγραμματισμός των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ για την περίοδο 18-22 Απριλίου περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων-την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Μάϊου και της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού. Θα καταβληθούν συνολικά πάνω από 2,4 δισ. ευρώ σε πάνω από 5 εκατ. δικαιούχους.

1 Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 18-22 Απριλίου θα γίνουν οι ακόλουθες προγραμματισμένες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Τη Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου θα καταβληθούν 552,5 εκατ. ευρώ για την καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μάϊου σε 974.228 δικαιούχους. Πρόκειται για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ καθώς και αυτούς των τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου θα καταβληθούν 741,5 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου σε 1.476.228 δικαιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο. Πρόκειται για τους συνταξιούχους το ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου θα καταβληθούν επίσης 11 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Μαΐου στη βάση του Ν. 4778/2021.

Τη Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου θα καταβληθούν 742 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου σε 1.477.955 δικαιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8).

Επίσης, κατά την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν 15,1 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Τέλος, 13,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 56.571 ασφαλισμένους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

Έκτακτες πληρωμές

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο ε-ΕΦΚΑ, τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 634.000 χαμηλοσυνταξιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση Πάσχα, ύψους 200 ευρώ. Σημειώνεται ότι στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι συνταξιούχοι εκείνοι που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4387/2016 (ανάπηροι πολέμου, καλλιτέχνες, κλπ.)

2. Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τη Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου την έκτακτη ενίσχυση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, ως εξής:

138.515 δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος ΟΠΕΚΑ θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ

32.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ

223.529 δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα λάβουν διπλή δόση του επιδόματος

580.000 δικαιούχοι Επιδόματος Παιδιού θα λάβουν προσαυξημένο το επίδομα

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

9 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

27 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

700.000. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

500.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους που συμμετείχαν σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

