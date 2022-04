Αθλητικά

Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ: Πολύτιμη νίκη για τον “Δικέφαλο”

Με επιθετικό πλουραλισμό και παροιμιώδη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι της Πάτρας.

Πολύτιμο «διπλό», με το οποίο παρέμεινε στην τέταρτη θέση της κατάταξης, πανηγύρισε στην Πάτρα η ΑΕΚ. Με κορυφαίο τον Κίνο Κολόμ (25π.), η Ένωση επικράτησε με 89-85 του Προμηθέα, για την 22η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, βελτιώνοντας σε 11-10 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους Αχαιούς στην 8η ήττα τους σε 19 αναμετρήσεις.

Με τέσσερις παίκτες να τελειώνουν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων και διατηρώντας την ψυχραιμία της στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, η ΑΕΚ κάλυψε τις απουσίες των Χάμερ, Ανγκόλα, Φιλιππάκου και Παππά και «απέδρασε» με ένα πολύτιμο βαθμολογικά «διπλό» από το «Δ.Τόφαλος», στην επιστροφή του Κιθ Λάνγκφορντ στα παρκέ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Κολόμ με 25 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Δημήτρης Φλιώνης (17π.), Γιάννης Κουζέλογλου (16π.) και Ανδρέας Πετρόπουλος (10π.). Από τον Προμηθέα, που είδε στο 15΄ τον τεχνικό του, Ηλία Ζούρο, να αποβάλλεται για διαμαρτυρία, πάλεψε ο Κόνερ Φράνκαμπ με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-22, 40-37, 62-62, 85-89

Μετά από ένα θρίλερ 30 λεπτών, διάστημα κατά το οποίο το προβάδισμα στο σκορ άλλαξε πολλές φορές χέρια, η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε το καθαρό μυαλό όταν χρειάστηκε.

Μάλιστα από το 73-74 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο 35΄ οι Φλιώνης και Λάνγκφορντ βρήκαν ρυθμό από την περιφέρεια, με τον πρώτο να μη λαθεύει και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, διαμορφώνοντας το 78-83 στο 39΄.

Ο Φράνκαμπ πάλεψε για την ανατροπή, αλλά το step back δίποντο του Κολόμ (80-85) κράτησε την Ένωση σε απόσταση, με τον Φλιώνη να δίνει ρεσιτάλ ευστοχίας από τη γραμμή του φάουλ, γράφοντας το τελικό 85-89.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Τσολάκος, Κατραχούρας

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ζούρος): Γκραντ 12, Γκάντι 11(1), Αγραβάνης Δ. 12(1), Αγραβάνης Γ. 3, Σίμπσον 8 (1), Λάγιος 1, Άντριτς 14 (2), Βασιλείου, Φράνκαμπ 24 (3), Μπαζίνας, Τανούλης.

ΑΕΚ (Σεγκούρα): Κολόμ 25 (3), Φλιώνης 17 (3), Ράουτινς 6 (2), Μαυροειδής 6, Κουζέλογλου 16 (2), Λάνγκφορντ 6, Πετρόπουλος 10 (3), Κόνιαρης 3.

