Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε εξαρτήματα από αυτοκίνητα (εικόνες)

Τι κατέσχεσαν οι άνδρες της αστυνομίας κατά τη σύλληψη των δραστών



"Συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής δύο άτομα, 20 και 22 ετών, για διάπραξη συστηματικών κλοπών εξαρτημάτων από αυτοκίνητα μάρκας «SMART» σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Όπως επισημαίνει σε σημερινή ενημέρωσή της η ΕΛΑΣ, αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές εξαρτημάτων από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων.

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 15-4-2022 στον Άγιο Δημήτριο, δύο ημεδαποί 20 και 22 ετών, μέλη της εγκληματικής ομάδας. Αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής τους, προσπάθησαν να διαφύγουν, ο 22χρονος τρέχοντας και ο 20χρονος προβαίνοντας σε επικίνδυνους ελιγμούς με το «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο που οδηγούσε σε οπισθοπορεία.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα, της εγκληματικής ομάδας, διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία κατά συναυτουργία, απείθεια, υπεξαίρεση, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα και όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με βασικά μέλη τον 20χρονο και τον 22χρονο, με διαρκή δράση, εναλλάσσοντας ανά περίπτωση τη σύνθεσή τους και διαπράττοντας ως επί το πλείστον, κλοπές εξαρτημάτων από σταθμευμένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα συγκεκριμένης μάρκας, στις περιοχές Γλυφάδας και Ηλιούπολης, αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι, βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, μετέβαιναν με το «επιχειρησιακό» τους αυτοκίνητο, στις ανωτέρω περιοχές των Νοτίων Προαστίων, αναζητώντας σταθμευμένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα συγκεκριμένης μάρκας. Μόλις τα εντόπιζαν, με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων, προέβαιναν στη διάρρηξή τους, αποκτώντας πρόσβαση στο εσωτερικό τους.

Ακολούθως, αποσυναρμολογούσαν και αφαιρούσαν από το εσωτερικό των οχημάτων, εξαρτήματα – όργανα, όπως τιμόνια, στροφόμετρα και ρολόγια, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις εξωτερικά μέρη (προφυλακτήρες και φτερά).

Σε διενεργηθείσες έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων και στο «επιχειρησιακό» όχημά τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, τιμόνια και εξαρτήματα αυτοκινήτων (στροφόμετρα, ρολόγια και πλαστικά μέρη), διαρρηκτικά εργαλεία (κατσαβίδια και κόφτης) καθώς και συσκευασία, περιέχουσα κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, μεικτού βάρους, -4,8- γραμμαρίων και συσκευασία που περιείχε -4,6- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Κατασχέθηκαν επίσης το «επιχειρησιακό» όχημα της σπείρας, καθώς και έτερο αυτοκίνητο, το νόμιμο κατοχής του οποίου ερευνάται.

Από την μέχρι σήμερα έρευνα ε ξιχνιάστηκαν -17- περιπτώσεις κλοπών από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ληστεία σε συνεργείο αυτοκινήτων, ληστρική κλοπή και κλοπή από πρατήριο υγρών καυσίμων

Οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν, κατά περίπτωση, για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των συνεργών τους καθώς και την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας, συνεχίζεται."

