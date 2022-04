Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Στα πράσινα… το ντέρμπι των “αιωνίων”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίποντο κόντρα στους πρωταθλητές, που του επιτρέπει να διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες του για έξοδο στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν.

«Πράσινο» βάφτηκε το ντέρμπι «αιωνίων» της 5ης αγωνιστικής των play off της Super League, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 1-0 του Ολυμπιακού, χάρις σε ένα γκολ του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, παραμένοντας εντός των ευρωπαϊκών «εισιτηρίων», σε μία απ’ τις πιο σημαντικές νίκες του στη σεζόν.

Ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε τη μεγάλη έκπληξη ξεκινώντας στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού, τον Μαμαντού Κανέ, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί ξανά στη Super League με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» μετρώντας μόνο δύο συμμετοχές με τη Β’ ομάδα και μία με την πρώτη ομάδα στη ρεβάνς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό.

Ο Ολυμπιακός επισκέφθηκε πρώτος την εστία του Παναθηναϊκού, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία στο 4’ με τον Μασούρα, ο οποίος υποδέχθηκε την πάσα του Ρέαμπτσιουκ, αλλά το τελείωμά του «μπλοκαρίστηκε» πρώτα απ’ τον Σάντσες κι εν συνεχεία απ’ τον Μπρινιόλι, ο οποίος μπλόκαρε.

Στο 6’ ο Βέλεθ βρήκε τον Αϊτόρ με βαθιά μπαλιά, με τον Ισπανό να αποφεύγει τον Λαλά κοντρολάροντας στην κίνηση με το στήθος, πλασάροντας από πλάγια θέση τον Βατσλίκ, ο οποίος έδιωξε σε κόρνερ με το σώμα.

Στο 21’ ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βρει ανοργάνωτη την άμυνα του Παναθηναϊκού, με τον Ροντρίγκες να βρίσκει στο πίσω δοκάρι τον Μασούρα, ο οποίος σκόραρε, όμως το γκολ του δεν μέτρησε διότι ήταν οφσάιντ ο ακραίος επιθετικός των Πειραιωτών.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας (68%-32%), την ώρα Ολυμπιακός συνέχισε να ψάχνει τις κόντρα επιθέσεις, «πατώντας» χωρίς αποτέλεσμα δύο φορές στην περιοχή των «πράσινων».

Στο 42’ ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που έφτασε πρώτος στο γκολ, όταν από πολύ ωραία συνεργασία των Παλάσιος, Κώτσιρα, ο τελευταίος «ελευθέρωσε» στον Γκατσίνοβιτς που γύρισε την μπάλα προς τον Αϊτόρ, ο οποίος σκόραρε με το δεξί από κοντά, κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πάρει την κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν βρήκε πολλούς διαδρόμους για να απειλήσει την εστία του Μπρινιόλι.

Στο 70’ ο Ολυμπιακός έφυγε στην αντεπίθεση με τον Βαλμπουενά που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Γάλλος είχε χώρο εκτός περιοχής, έκανε το σουτ αλλά ο Μπρινιόλι μπλόκαρε σταθερά τη μπάλα.

Στο 77’ ο Καρλίτος που επίσης είχε περάσει ως αλλαγή αντί του Ιωαννίδη επιχείρησε να βάλει το γκολ της χρονιάς. Ο Ισπανός έγινε κάτοχος της μπάλας λίγο μπροστά από το κέντρο επιχείρησε να κρεμάσει τον Βατσλίκ που ήταν εκτός εστίας αλλά ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού έδιωξε σε κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απειλήσει ξανά στο 85’ όταν βγήκε στην αντεπίθεση με τον Καρλίτος να δίνει στον Βιτάλ, ο οποίος πάτησε περιοχή, προσπάθησε να σουτάρει αλλά ο Σισέ πρόλαβε να κόψει με τάκλιν, στην τελευταία μεγάλη φάση του clasico.

Διαιτητής: Νίκολα Νταμπάνοβιτς (Μαυροβούνιο)

Κίτρινες: Ρούμπεν - Λαλά, Α. Καμαρά

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Βέλεθ, Σάντσες, Ρούμπεν, Μαουρίσιο (63’ Βιγιαφάνιες), Παλάσιος (90+1’ Χατζηγιοβάνης), Γκατσίνοβιτς (63’ Βιτάλ), Αϊτόρ (72’ Αλεξανδρόπουλος), Ιωαννίδης (72’ Καρλίτος).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά (58’ Μπουχαλάκης), Κανέ (58’ Φορτούνης), Α. Καμαρά, Μασούρας (58’ Βαλμπουενά, 77’, λ.τρ. Καρβάλιο), Ροντρίγκες, Ελ Αραμπί (46’ Τικίνιο).

Ειδήσεις σήμερα:

“Ροζ Φεγγάρι”: Μαγική εικόνα από την NASA

Έβρος: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Εύβοια: Άγνωστοι “γάζωσαν” με 13 σφαίρες αυτοκίνητο αστυνομικού