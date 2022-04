Κόσμος

Έλληνας Σανγκάης στον ΑΝΤ1: Υπάρχει διαφορά κουλτούρας με την Κίνα (βίντεο)

Έλληνας που ζει κι εργάζεται στη Σαγνκάη τα τελευταία χρόνια, "ερμηνεύει" στον ΑΝΤ1 τις εικόνες που κυκλοφορούν.

«Από την 1η Απριλίου είμαστε κλεισμένοι στο διαμέρισμα, δεν μπορούσαμε να βγούμε από το διαμέρισμα για 40 ώρες, επειδή είχαμε ένα κρούσμα, μέχρι να το απομακρύνουν», περιέγραψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» την καραντίνα στη Σανγκάη ο Γιώργος Μαρκετάκης.

Ο Έλληνας, ο οποίος ζει στη Σανγκάη τα τελευταία χρόνια, εξήγησε ως προς την πολιτική που ακολουθείται από την κινεζική επαρχία ότι, «όταν εδώ και δύο χρόνια δεν έχεις κρούσματα και από τα 0 όταν πας στο 25.000 είναι πολλά κρούσματα».

«Το εμβόλιο δεν είναι υποχρεωτικό εδώ πέρα, ειδικά οι ηλικιωμένοι είναι ανεμβολίαστοι», εξήγησε και σημείωσε ότι, «σχεδόν όλα τα κρούσματα είναι ασυμπτωματικά, προσπαθούν να κρατήσουν το μηδέν κρούσματα, το zero policy».

Ερωτηθείς για τις εικόνες που κυκλοφορούν από την Σανγκάη, εξήγησε πως, «κάποιες εικόνες ήταν στην αρχή, υπάρχει μεταξύ κουλτούρας διαφορά», προσθέτοντας πως,«είναι πολύ συνηθισμένη η χρήση του ρομπότ εδώ».

