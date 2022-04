Κόσμος

Κορονοϊός – Κύπρος: Τέλος τα πιστοποιητικά

Αλλάζει στην Κύπρο η πολιτική για τους πολίτες και τους ταξιδιώτες προς την Κύπρο.

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Κύπρο το μέτρο της κατάργησης του Safe Pass (πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης, ή αρνητικό τεστ rapid/PCR) σε λιανικό εμπόριο και εμπορικά κέντρα.

Εξαιρούνται οι χώροι εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης και άλλοι χώροι που βάσει διατάγματος πρέπει να προσκομίζεται SafePass. Η επίδειξη SafePass απαιτείται σε χώρους άνω των 100τ.μ, σημεία που συναθροίζονται, δηλαδή πέραν των 25 ατόμων.

Επίσης από σήμερα, καταργείται η υποχρέωση συμπλήρωσης και απόκτησης της Κυπριακής Κάρτας Πτήσης - Cyprus Flight Pass.

Οι εμβολιασμένοι ή αναρρώσαντες επιβάτες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, θα μπορούν να ταξιδέψουν προς την Κυπριακή Δημοκρατία από οποιοδήποτε κράτος αναχώρησης, χωρίς υποχρέωση εργαστηριακής εξέτασης, εφόσον κατέχουν ψηφιακό Ευρωπαϊκό ή ισοδύναμο από τρίτες χώρες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης COVID-19, είτε κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού από τις αρμόδιες Αρχές οποιουδήποτε τρίτου κράτους, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες δόσεις αποδεκτού από την Κυπριακή Δημοκρατία εμβολίου.

Σε ό,τι αφορά τους ανεμβολίαστους, εκείνοι, εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν προς την Κύπρο, οφείλουν να έχουν υποβληθεί σε τεστ εργαστηριακής μοριακής εξέτασης (RT-PCR) 72 ώρες πριν από την αναχώρησή τους, είτε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) 24 ώρες πριν από την αναχώρηση.

Πρόσωπα κάτω των 12 ετών δεν είναι υποχρεωμένα να υποβληθούν και να προσκομίσουν πιστοποιητικό αρνητικής εξέτασης PCR ή rapid test.

Σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου κατά την άφιξη είτε με τεστ RT-PCR είτε με rapid test αντιγόνου είτε και με τα δυο, όλοι ανεξαιρέτως οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφωθούν. Σε περίπτωση άρνησής τους, θα οδηγούνται σε κρατική καραντίνα για περίοδο 10 ημερών, εκτός και αν προβούν σε εργαστηριακή εξέταση PCR πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Τα έξοδα καραντίνας και εργαστηριακής εξέτασης θα επιβαρύνουν τον επιβάτη.

