Οικονόμου: Με σχέδιο αναβαθμίζουμε την εξυπηρέτηση των πολιτών

Το tweet του κυβερνητικού εκπροσώπου για την αναβάθμιση εξυπηρέτησης εργαζομένων, αγροτών, συνταξιούχων, ανέργων.

Ειδική αναφορά στην αναβάθμιση εξυπηρέτησης εργαζομένων, αγροτών, συνταξιούχων, ανέργων κάνει, με ανάρτησή του στο Twitter, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

«Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι & αγρότες έχουν ολοκληρώσει 260 εκατ. ηλεκτρονικές συναλλαγές τα τελευταία 2,5 χρόνια μέσω των 200 ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ),του ΟΠΕΚΑ & του Υπ. Εργασίας», αναφέρει στο tweet του ο κ. Οικονόμου και επισημαίνει: «Με σχέδιο αναβαθμίζουμε την εξυπηρέτηση των πολιτών».

