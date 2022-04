Πολιτική

Ακάρ: Η Ελλάδα από τη μία επιδιώκει συμμαχίες, από την άλλη αγωνίζεται για οπλισμό

Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας μίλησε για την Ελλάδα, τις έρευνες στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και τα F-16, απειλώντας και προειδοποιώντας.

Για προκλήσεις της Ελλάδας έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, σε δηλώσεις του στη Μιλιέτ.

«Δυστυχώς, η προκλητική ρητορική και οι παράνομες ενέργειες ορισμένων πολιτικών συνεχίζονται στην Ελλάδα», δήλωσε ο Χουλουσί Ακάρ, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι, «από τη μια επιδιώκει συμμαχίες, από την άλλη αγωνίζεται για οπλισμό».

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας σημείωσε επιτεθέμενος ότι, «όλα αυτά είναι μάταιες προσπάθειες. Αν αυτά γίνονται εναντίον της Τουρκίας, δεν έχουν καμιά αξία, εάν γίνονται για άμυνα περισσεύουν. Μια τέτοια συμπεριφορά επηρεάζει την ευημερία του ελληνικού λαού όταν έχει τέτοια οικονομικά προβλήματα.

Προειδοποίησε πως «είμαστε γείτονες και σύμμαχοι με την Ελλάδα. Ωστόσο, υπάρχουν κοινοί κίνδυνοι για τις δύο χώρες.

Ποιοι είναι αυτοί; Υπάρχουν πρόσφυγες, πανδημία, τρομοκρατία. Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη αυτά και να γίνει ο σχεδιασμός ανάλογα. Εμείς λέμε ας ιδρύσουμε ένα ειλικρινές, διαφανές και ανοιχτό σύστημα διαλόγου. Θέλουμε το Αιγαίο να είναι θάλασσα φιλίας και επιθυμούμε κοινό και δίκαιο μοίρασμα κάθε πλούτου.

Πέραν αυτών, θέλουμε να γίνει γνωστό ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ κανένα τετελεσμένο γεγονός ενάντια στα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στην ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Κύπρο και το υπογραμμίζουμε έντονα».

Σχετικά με την προμήθεια F-16 από τις ΗΠΑ, είπε: «Αυτό σημαίνει ενίσχυση όχι μόνο της Τουρκίας αλλά και του ΝΑΤΟ. Η διαδικασία συνεχίζεται. Σε ερώτηση του Κογκρέσου για το θέμα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απάντησε με επιστολή. Αν και υπάρχουν ορισμένα θετικά στοιχεία στην εν λόγω επιστολή, είναι απαραίτητο να είμαστε προσεκτικοί. Αυτή είναι μια διαδικασία, ελπίζουμε ότι θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Μέχρι να γίνει πραγματικότητα το εγχώριο πολεμικό μας αεροσκάφος, εκτιμούμε ότι τα F16 μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας».

Για τους πυραύλους SAMP-T, ο Χουλουσί Ακάρ είπε ότι «ο Πρόεδρός μας συναντήθηκε επίσης με τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν και τον Ιταλό Πρωθυπουργό Ντράγκι σχετικά με το κοινό πρόγραμμα πυραύλων SAMP-T μεταξύ Τουρκίας, Γαλλίας και Ιταλίας. Συναντηθήκαμε επίσης με τους υπουργούς Άμυνας της δύο χώρες. Απαιτείται μια τριμερής συζήτηση για αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει εκλογική διαδικασία στη Γαλλία. Αφού τελειώσει αυτό, επιθυμία μας είναι να ξαναρχίσει η διαδικασία και να ολοκληρωθεί θετικά».

