Πάσχα - Άγιο Μύρο: Το καθαγιασμένο έλαιο που παρασκευάζεται κάθε 10 χρόνια στο Φανάρι

Ξεκινά σήμερα η έψησης του Αγίου Μύρου στο Φανάρι, η οποία γίνεται κάθε 10 χρόνια.

Της Άννας Ανδρέου

Ξεκινά σήμερα Μεγάλη Δευτέρα η τελετουργική διαδικασία της έψησης του Αγίου Μύρου, που πραγματοποιείται μια φορά στα 10 χρόνια Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Για την παρασκευή του Αγίου Μύρου χρησιμοποιούνται 57 δυσεύρετα και πολύτιμα αρωματικά υλικά, τα οποία προέρχονται από τα πέρατα της γης και συμβολίζουν την ποικιλία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος.

Η παρασκευή του Αγίου Μύρου ολοκληρώνεται με ειδική λειτουργία την Μεγάλη Πέμπτη και αποστέλλεται σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίας όπου χρησιμοποιείται κατά την τελετή του Μυστηρίου του Χρίσματος των βαπτιζομένων.

Πηγή: ec-patr.org

