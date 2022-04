Οικονομία

Απάτη με μαϊμού πωλήσεις μέσω Ίντερνετ

Διαδικτυακή απάτη με πώληση προϊόντων. 187 τα θύματα, 53.000 ευρώ η λεία του δράστη.

Απάτη σε βάρος δεκάδων ανυποψίαστων χρηστών του διαδικτύου ανά την Ελλάδα, με υποτιθέμενες πωλήσεις προϊόντων, εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιουσιακών Δικαιωμάτων Θεσσαλονίκης. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ένας άνδρας, 31 ετών, ο οποίος εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης, μέσω της οποίας διαφήμιζε στο Διαδίκτυο διάφορα εμπορικά προϊόντα με δέλεαρ τις ανταγωνιστικές τιμές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, συνολικά 187 χρήστες του διαδικτύου προέβησαν κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του 2021 σε αγορές προϊόντων είτε με πιστωτικές κάρτες είτε με κατάθεση του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, χωρίς όμως να παραλάβουν ποτέ τις παραγγελίες τους.

Το ύψος της απάτης υπολογίζεται σε πάνω από 53.000 ευρώ.

