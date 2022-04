Κοινωνία

Πάτρα: θρίλερ με την εκταφή της Μαλένας

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εκταφή της Μαλένας. Ποιο στοιχείο προβληματίζει τις αρχές.

Συνεχίζονται οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό" μέσα στη Μεγάλη Βδομάδα αναμένονται οι πραγματογνωμοσύνες για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας.

Θρίλερ υπάρχει με την εκταφή της Μαλένας. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, πληρώθηκε ένας επιπλέον χρόνος στο νεκροταφείο, έως το 2023.

Αυτό θα ανατραπεί μόνο με εισαγγελική εντολή.

Εγείρονται ερωτήματα για το λόγο που πληρώθηκε ακόμη ένας χρόνος και δεν θα γίνει εκταφή της Μαλένας στα 3 χρόνια.

