Play Off NBA: Εντυπωσιακός Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μπακς

Δύσκολα επικράτησαν οι Μπακς επί των Μπουλς, στο μεταξύ τους αγώνα για τα playoffs του ΝΒΑ.

Με «το δεξί» άρχισαν τις υποχρεώσεις τους στα εφετινά playoffs οι Μπακς, καθώς επικράτησαν -δυσκολότερα απ΄ότι αναμενόταν- των Μπουλς με 93-86 στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι και έκαναν το 1-0 στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs της Ανατολής.

Εντυπωσιακός ήταν για τους πρωταθλητές, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού σημείωσε 27 πόντους (9/15 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6/11 βολές), μάζεψε 16 ριμπάουντ, μοίρασε τρεις ασίστ και έκανε δύο μπλοκ, σε 34 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα, 18 πόντους είχε ο Μπρουκ Λόπεζ και 15 ο Τζρου Χόλιντεϊ ενώ σε «κακή ημέρα» βρέθηκε ο Κρις Μίντλετον με 11 πόντους (4/13 σουτ) και 7 λάθη.

Για τους «ταύρους» η τριάδα ΝτεΡόζαν, ΛαΒίν και Βούτσεβιτς ήταν πάρα πολύ άστοχη έχοντας 21/71 σουτ (29,6%). Πρώτος σκόρερ ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 24 πόντους (9/27 σουτ) ενώ από 18 πόντους σημείωσαν οι ΝτεΡόζαν (6/25 σουτ) και ΛαΒίν (6/19 σουτ).

Η επόμενη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, είναι προγραμματισμένη για την Μεγάλη Παρασκευή (22/4) στις 04:30 πάλι στο Μιλγουόκι.

Στο μεταξύ, εκπληκτικό ματς διεξήχθη στην Βοστώνη, όπου οι Σέλτικς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Νετς με 115-114 χάρη σε buzzer beater του Τζέισον Τέιτουμ. Έτσι οι «Κέλτες» πήραν το προβάδισμα με 1-0 στη σειρά του πρώτου γύρου, με το επόμενο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής (02:00) στην Βοστώνη.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, ήταν ο Τέιτουμ με 31 πόντους (8 ασίστ) ενώ 23 πόντους πρόσθεσε ο Τζέιλεν Μπράουν και από 20 οι Μάρκους Σμαρτ και Αλ Χόρφορντ (15 ριμπάουντ).

Για το Μπρούκλιν, ο Καϊρί Ίρβινγκ ήταν ασταμάτητος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 39 πόντους (6/10 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 9/9 βολές), 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 42 λεπτά συμμετοχής. Σε ότι αφορά στον Κέβιν Ντουράντ είχε 23 πόντους αλλά με 9/24 σουτ και 6 λάθη.

Τέλος, στο Φοίνιξ οι Σανς είχαν σε εξαιρετική κατάσταση τον Κρις Πολ και έκαναν το 1-0 στην σειρά με τους Πέλικανς, τους οποίους νίκησαν με 110-99. Ο Πολ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους (8/10 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές) ενώ είχε 7 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 35 λεπτά συμμετοχής. Επίσης, 25 πόντους σημείωσε ο Ντέβιν Μπούκερ ενώ 21 πόντους και 9 ριμπάουντ είχε ο ΝτεΆντρε Έιτον. Για την Νέα Ορλεάνη ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε 25 πόντους και 8 ριμπάουντ ενώ από 18 πόντους σημείωσαν οι Μπράντον Ίνγκραμ και Γιόνας Βαλαντσιούνας (25 ριμπάουντ).

Επόμενος αγώνας των δύο ομάδων τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης (05:00) στο Game 2.

