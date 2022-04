Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: H σχέση εξάρτησης και το τρίτο πρόσωπο

Όλα τα στοιχεία που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν τη σχέση εξάρτησης μεταξύ Ρούλας Πισπιρίγκου καΙ Μάνου Δασκαλάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ. όταν ο Δασκαλάκης δεν επέστρεφε, έλεγε ότι θα του ζητήσει μεγάλη διατροφή με σκοπό να τον καταστρέψει οικονομικά και να μην μπορεί να βιοποριστεί.

Μάλιστα, η 33χρονη με βάση το ρεπορτάζ "έβαλε λόγια" στη μικρή Τζωρτζίνα για τον μπαμπά της και δεν ήθελε να τον δει όταν νοσηλεύτηκε στο Καραμανδάνειο.

Ο ίδιος βέβαια κατάφερε να τρυπώσει και να εξηγήσει στη Τζωρτζίνα την κατάσταση με τη μητέρα της.

Φίλος του Μάνου Δασκαλάκη αποκαλύπτει στην εκπομπή "Το Πρωινό" πως "ο Μάνος όταν κατάλαβε τη σχέση της Ρούλας την πίεσε και εκείνη ομολόγησε. Εκείνος έφυγε από το σπίτι και εκείνη πήγε για μία εβδομάδα σε ξενοδοχείο. όταν γύρισε στο σπίτι ζήτησε την Ίριδα. Το παιδί εκείνο το βράδυ πέθανε"

Ενώ και πρώην σύντροφος της Ρούλας αποκάλυψε "δεν θεωρώ πλέον ότι ο Μάνος δεν έχει καμία σχέση" και συμπλήρωσε "ο Μάνος την έπιασε στο κρεβάτι με άλλο άντρα ο οποίος είναι στο ευρύτερο περιβάλλον του ζευγαριού, ήταν περιστασιακή σχέση",.





