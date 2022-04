Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: Φωτογραφίες από τον μάρτυρα που καταθέτει

Με την κατάθεση του φίλου του δεύτερου καταγγέλλοντος τον βιασμό του, συνεχίζεται η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη

Με την κατάθεση του φίλου του δεύτερου καταγγέλλοντος τον βιασμό του, συνεχίζεται η δίκη του τέως καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Ο μάρτυρας κατηγορίας προσκόμισε στο δικαστήριο έξι φωτογραφίες, από τις οποίες τουλάχιστον η μία απεικονίζει τον ίδιο, τον κατηγορούμενο Δημήτρη Λιγνάδη και τον καταγγέλλοντα στην Επίδαυρο. Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, έχουν τραβηχτεί το καλοκαίρι του 2015.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το δικαστήριο έκανε αποδεκτές τις φωτογραφίες.

