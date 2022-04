Κόσμος

Ουκρανία: Νεκροί σε πυραυλική επίθεση στη Λβιβ

Νέα φονική επίθεση της Ρωσίας κατά της πόλης Λβιβ. Παιδί μεταξύ των θυμάτων.

(εικόνα αρχείου)

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί σε επίθεση με πυραύλους στην Λβιβ, την μεγάλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι.

"Μέχρι στιγμής έχουμε καταμετρήσει έξι νεκρούς και οκτώ τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχει ένα παιδί", πρόσθεσε.

Τρεις πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις στρατιωτικών υποδομών, ενώ ένας άλλος εγκαταστάσεις αντικατάστασης ελαστικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

Ξεχωριστά οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κάποιοι από τους πυραύλους έπεσαν σε περιοχές κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας διαταραχή για σύντομο χρονικό διάστημα στις σιδηροδρομικές συνδέσεις.

Ο σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σημείωσε σε μήνυμά του στο Twitter ότι επρόκειτο για πέντε "ισχυρά πυραυλικά πλήγματα σε υποδομές αμάχων" στην Λβιβ, ενώ ο δήμαρχος της πόλης Αντρίι Σαντόβι επιβεβαίωσε ότι έγινε επίθεση με πυραύλους και πρόσθεσε ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Παράλληλα, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Suspilne, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από επιθέσεις στο Ντνιπροπετρόφσκ, όπου, όπως είχαν ανακοινώσει νωρίτερα οι αρχές της νότιας ουκρανικής περιφέρειας είχαν σημειωθεί πολλές εκρήξεις.

Στο Κίεβο, παράλληλα, δημοσιογράφος του Reuters δήλωσε ότι άκουσε σειρά εκρήξεων στην αριστερή όχθη του Δνείπερου. Οι τοπικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει επίσημες πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων αυτών στην όχθη του ποταμού.

"Οι Ρώσοι συνεχίζουν να επιτίθενται με βάρβαρο τρόπο στις ουκρανικές πόλεις από αέρος, εκφράζοντας κυνικά σε ολόκληρο τον κόσμο το 'δικαίωμά' τους να σκοτώνουν Ουκρανούς", κατήγγειλε ο Ποντολιάκ.

Στο μεταξύ το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε σήμερα επικαλούμενο ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερις αποθήκες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε με πυραύλους Iskander.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν συνολικά 315 στόχους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσθέτει στην ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το TASS.

