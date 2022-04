Παράξενα

ΗΠΑ: Έσπασε τα κόκαλα της γιαγιάς του και την έβαλε ζωντανή σε καταψύκτη

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα ήρθαν στο φως για την εξαφάνιση μιας 82χρονης στη Τζόρτζια των ΗΠΑ. Ο εγγονός της κατηγορείται ότι τη σκότωσε, βάζοντάς την σε έναν καταψύκτη.

Ο Robert Keith Tincher III, ο εγγονός της 82χρονης, φέρεται μάλιστα να ζούσε – όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post – για μήνες με το πτώμα της γιαγιάς του στον καταψύκτη του σπιτιού τους. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ηλικιωμένη χτύπησε αφού έπεσε τον Δεκέμβριο, αλλά αντί να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, ο εγγονός φέρεται να την έσυρε μέσα στο σπίτι που μοιράζονταν.

Οι ανακριτικές Αρχές μάλιστα υποστήριξαν ότι 82χρονη ήταν ακόμα ζωντανή, όταν ο εγγονός της την έβαλε στον καταψύκτη. «Άκουσε και είδε πολλά κόκαλα να σπάνε (σ.σ. ο εγγονός της ηλικιωμένης). Από ό,τι διαπιστώσαμε, εκείνη τη στιγμή, πιστεύουμε ότι ανέπνεε ακόμα και είχε κάποια κίνηση την ώρα που έμπαινε στον καταψύκτη», δήλωσε στο πρακτορείο η ανακρίτρια Brittany Werner.

Σύμφωνα μάλιστα με το κατηγορητήριο, ο Robert Keith Tincher III «αναγνώρισε ότι έσπασε η πλάτη της μπαίνοντας στον καταψύκτη» και δεν υπήρξε «καμία διαμάχη ή πρόκληση» που να οδηγεί στις πράξεις. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν κάλεσε το 911 επειδή καταζητείτο για σύλληψη λόγω τρομοκρατικών απειλών που διατυπώθηκαν το 2018 εναντίον της συζύγου του.

Ο Tincher, σύμφωνα με την New York Post, συνέχισε να ζει στο σπίτι με το πτώμα μέσα στον καταψύκτη για μήνες, αλλά το μετέφερε σε μια μονάδα αποθήκευσης τον Μάρτιο, καθώς φοβήθηκε ότι μπορεί να βρεθεί το πτώμα.

Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι ο Tincher είπε στις Αρχές πως αγαπούσε πολύ την γιαγιά του, καθώς «ήταν το μόνο μέλος της οικογένειας που του έδινε την ευγένεια, την αγάπη και την προσοχή που χρειαζόταν».

Με πληροφορίες από New York Post

