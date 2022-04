Life

“Ήλιος”: Το προτελευταίο επεισόδιο (εικόνες)

Η καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 ρίχνει “αυλαία“ με δύο συγκλονιστικά επεισόδια.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα δύο τελευταία επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος" που θα προβληθούν την Μεγάλη Δευτέρα και στην Μεγάλη Τρίτη, στις 16:00.

Η περίληψη του σημερινού επεισοδίου

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΙΣ 16:00

Η Αλίκη δεν νοιώθει έτοιμη να κάνει νέο ξεκίνημα στη ζωή της και ο Παύλος προσπαθεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο γάμο του. Η Αθηνά, σε μια μικρή άδεια απ’ το ψυχιατρείο, ξανασμίγει με λαχτάρα με το μωρό της. Η Ελένη μαθαίνει από τον Αντρέα μία αλήθεια που δεν μπορεί να πιστέψει. Η Λήδα, που από τύχη γλίτωσε την επίθεση εναντίον της, προσπαθεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη του ενόχου. Ο Στέφανος εξαναγκάζει την Βίβιαν να τον βοηθήσει στα σκοτεινά σχέδιά του, την ίδια στιγμή που η Αθηνά αποφασίζει να πάρει τα πράγματα στα χέρια της...

