Οικονόμου για επίδομα καυσίμων: Ανοίγει η πλατφόρμα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε διαθέσιμο μέσο για να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία. Πότε θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους.

«Την εβδομάδα αυτή η Ορθοδοξία τιμά την Εβδομάδα των Παθών προσδοκώντας τη Θεία Ανάσταση. Η εβδομάδα αυτή είναι αφορμή περισυλλογής για όλους μας και είναι εβδομάδα πράξεων κοινωνικής αλληλεγγύης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε ότι «η φετινή περίοδος του Πάσχα βρίσκει την Ευρώπη και την πατρίδα μας σε βαθιά δοκιμασία εξαιτίας των παγκόσμιων προκλήσεων που ξεκίνησαν με την πανδημία και την υγειονομική κρίση και συνεχίζονται τώρα με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

Έκανε λόγο για προκλήσεις που είχαν τεράστιο κόστος ανθρώπινων ζωών και έφεραν βαριές επιπτώσεις στην οικονομία και στις κοινωνίες όλων των χωρών της Ευρώπης. Οι συνέπειες αυτές έπληξαν και εξακολουθούν να πλήττουν αναπόφευκτα και τη χώρα μας. Κούρασαν και κουράζουν τους πολίτες. Στοίχισαν και στοιχίζουν πολύ περισσότερο στους οικονομικά αδύναμους που σήμερα δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα εξαιτίας των πρωτόγνωρων ανατιμήσεων στην ενέργεια και όχι μόνο. Στοιχίζουν και στη μεσαία τάξη», τόνισε.

«Σ' αυτό το επαχθές περιβάλλον κυβέρνηση και κοινωνία συμπορευόμαστε με απόλυτη σύμπνοια και με πλήρη συναίσθηση της κατάστασης βαδίζουμε χωρίς να μένει κανένας πίσω», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως είπε «ο πολιτικός ανθρωπισμός είναι η ειδοποιός διαφορά που χωρίζει τον ελεύθερο κόσμο από εκείνον της απολυταρχίας εντός και εκτός Ευρώπης» και τόνισε ότι η κυβέρνηση «υπερασπίζεται τον άνθρωπο και την κοινωνία για λόγους αρχής και ουσίας». Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξάντλησε και εξαντλεί κάθε διαθέσιμο μέσο για να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία «εφευρίσκοντας και ανακαλύπτοντας συνεχώς νέα σχήματα και νέες δυνατότητες» και μίλησε για μέτρα που έλαβε για στήριξη των πληττομένων από τις κρίσεις αλλά και για να διατηρηθεί σε τροχιά η ανάπτυξη.

«Δεν παραδοθήκαμε στην κρίση γι αυτό και σε πολλές περιπτώσεις διαψεύσαμε τις Κασσάνδρες», τόνισε και μίλησε για διάψευση όσων προέβλεπαν μαζικά λουκέτα και εκτόξευση της ανεργίας, που αντιθέτως υποχώρησε. «Υπήρξε στη χώρα μας η ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη» και επισήμανε πως ανάλογη στρατηγική ακολουθεί η κυβέρνηση και σήμερα που η κοινωνία και η οικονομία βρίσκονται αντιμέτωπες με την έκρηξη των τιμών στην ενέργεια πρωτίστως αλλά και σε άλλα βασικά προϊόντα. «Διαθέσαμε μέχρι σήμερα πάνω από 4 δισεκ. ευρώ και θα συνεχίσουμε τη στήριξη για όσο διαρκεί η κρίση αυτή».

Ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «εξαντλήθηκε στην προσπάθεια διευθέτησης ισορροπιών και ξεκαθαρίσματος εσωκομματικών λογαριασμών».

Σχολίασε ότι φάνηκε η απόσταση που χωρίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «από τις ανάγκες της ζώσας κοινωνίας, απ' τα προβλήματα του σήμερα και πολύ περισσότερο τις προκλήσεις του αύριο» και ανέλυσε δύο λόγους που όπως είπε δικαιολογούν την εκτίμησή του αυτή, με αναλυτική αναφορά σε έξι συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως είπε.

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως «στον αντίποδα η κυβέρνηση προσπαθεί καθημερινά με πολιτικό πραγματισμό και με ανοιχτή σκέψη να κρατήσει την Ελλάδα όρθια και να την οδηγήσει με ασφάλεια έξω από τις παγκόσμιες κρίσεις, όχι με λόγια αλλά με σχέδιο και απτά αποτελέσματα». Έκανε μάλιστα αναφορά σε πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού για τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και στην ανακοίνωση από μέρους του ότι αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκό θα υπάρξει εθνικό σχέδιο στήριξης ειδικά για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. «Είναι απόφαση του πρωθυπουργού να εξαντλήσουμε κάθε διαθέσιμο ευρώ, να βρούμε τρόπους για τη στήριξη της κοινωνίας διατηρώντας την αναγκαία δημοσιονομική ισορροπία και κρατώντας πόρους και εφεδρείες για το επόμενο διάστημα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να γυρίσουμε από την τρικυμία στα πιο ήρεμα νερά», είπε.

Αναφέρθηκε στα μέτρα ενίσχυσης που τρέχουν αυτό τον μήνα και τόνισε ότι το συνολικό ύψος της παρέμβασης που περιέγραψε αναλυτικά ανέρχεται σε 324 εκατ. ευρώ και αφορά 1,7 εκατ. δικαιούχους, 1,4 εκατ. νοικοκυριά με περισσότερα από 3,2 εκατ. μέλη. Είπε ακόμη ότι ταυτόχρονα η κυβέρνηση εστιάζει στην ανάπτυξη δράσεων και στη στήριξη της νέας γενιάς.

Πριν δεχθεί ερωτήσεις, ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ειδικότερα στη νέα στεγαστική πολιτική και υπογράμμισε ότι «το πέρασμα από τις Συμπληγάδες της κρίσης απαιτεί σοβαρή ηγεσία, απαιτεί ταχύτητα και κυρίως απαιτεί καλές και μελετημένες δράσεις. Καμιά χώρα δεν σώθηκε από κούφια λόγια για να μην πω ότι πολλές χάθηκαν, ιδιαίτερα σε συγκυρίες κρίσεων. Εμείς ό,τι είπαμε γίνεται, ό,τι λέμε το κάνουμε».

Αναλυτικά, στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Οικονόμου ανέφερε:

«Η Ορθοδοξία τιμά την Εβδομάδα των Παθών, προσδοκώντας τη Θεία Ανάσταση. Η εβδομάδα αυτή είναι μια αφορμή περισυλλογής για όλους μας και πράξεων κοινωνικής αλληλεγγύης. Την βαδίζουμε προσδοκώντας την Ανάσταση, κυριολεκτικά και συμβολικά.

Η φετινή περίοδος του Πάσχα βρίσκει την Ευρώπη και την Πατρίδα μας σε βαθιά δοκιμασία, εξαιτίας των παγκόσμιων προκλήσεων που ξεκίνησαν με την πανδημία και την υγειονομική κρίση και συνεχίζονται τώρα με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Είναι προκλήσεις που κόστισαν τεράστιες απώλειες ανθρώπινων ζωών και επέφεραν βαριές επιπτώσεις στην οικονομία και τις κοινωνίες όλων των χωρών της Ευρώπης.

Οι συνέπειες αυτές έπληξαν και εξακολουθούν και πλήττουν αναπόφευκτα και τη χώρα μας. Κούρασαν και κουράζουν τους πολίτες. Στοίχισαν και στοιχίζουν πολύ περισσότερο στους οικονομικά αδύναμους που σήμερα δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, εξαιτίας των πρωτόγνωρων ανατιμήσεων στην ενέργεια και όχι μόνο. Στοιχίζουν και στη μεσαία τάξη, η οποία βλέπει να πλήττεται ο σκληρός πυρήνας του επιπέδου της ζωής της».

Η πολιτική και η οικονομία προέρχονται από τον άνθρωπο και πρέπει να επιστρέφουν σε αυτόν

Τόνισε ότι «Σε αυτό το επαχθές περιβάλλον κυβέρνηση και κοινωνία, συμπορευόμαστε σε απόλυτη σύμπνοια και με πλήρη συναίσθηση της κατάστασης, βαδίζουμε χωρίς να μένει κανένας πίσω. Γιατί η πολιτική και η οικονομία προέρχονται από τον άνθρωπο και πρέπει να επιστρέφουν σε αυτόν. Ο πολιτικός ανθρωπισμός είναι η ειδοποιός διαφορά που χωρίζει τον ελεύθερο κόσμο από εκείνο της απολυταρχίας, εντός και εκτός Ευρώπης.

Η κυβέρνησή μας υπερασπίζεται τον άνθρωπο και την κοινωνία για λόγους αρχής και ουσίας. Ειδικότερα, η κυβέρνηση εξάντλησε και εξαντλεί κάθε διαθέσιμο μέσο για να στηρίξει την οικονομία και την κοινωνία, εφευρίσκοντας και ανακαλύπτοντας συνεχώς νέα σχήματα και δυνατότητες.

Στη διάρκεια της πανδημίας -όπως είναι γνωστό- διέθεσε τεράστια ποσά, που ξεπέρασαν τα 43 δισ. ευρώ για να στηρίξει τη κοινωνία, επιχειρήσεις, εργαζόμενους και ανέργους. Κράτησε όρθιο τον παραγωγικό ιστό, διατήρησε την κοινωνική συνοχή και κατάφερε να βάλει την χώρα σε μια νέα δυναμική ανάπτυξης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ανάπτυξη στη χώρα μας, την περασμένη χρονιά, έφτασε στο 8,4% του Α.Ε.Π. και ήταν από τις υψηλότερες σε όλη την Ευρώπη. Υπήρξε δραστική αύξηση των εξαγορών και των επενδύσεων.

Δεν παραδοθήκαμε στην κρίση και για αυτό σε αρκετές περιπτώσεις διαψεύσαμε τις Κασσάνδρες. Όπως για παράδειγμα όσους προέβλεπαν μαζικά λουκέτα και έκρηξη της ανεργίας. Από το Καλοκαίρι του 2019 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2022, η ανεργία στη χώρα έπεσε από το 17,2% στο 12,8%. Υπήρξε, δηλαδή, στη χώρα μας, η ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη. Με μέτρα εμπνευσμένα, πολλές φορές αντισυμβατικά κάποιες φορές μετατρέψαμε την κρίση σε ευκαιρία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε μάλιστα ότι «ανάλογη στρατηγική διαχείρισης ακολουθεί η κυβέρνηση και σήμερα που η οικονομία και η κοινωνία βρίσκονται αντιμέτωπες με την έκρηξη των τιμών, στην ενέργεια πρωτίστως, αλλά και σε άλλα βασικά προϊόντα. Διαθέσαμε μέχρι σήμερα πάνω από 4 δισ. ευρώ και θα συνεχίσουμε τη στήριξη για όσο διαρκεί η κρίση αυτή».

Τεράστια η απόσταση που χωρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ από τις ανάγκες της ζώσας κοινωνίας

Σχολιάζοντας το Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Οικονόμου τόνισε: «Συνολικά το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ εξαντλήθηκε στην προσπάθεια διευθέτησης ισορροπιών και ξεκαθαρίσματος εσωκομματικών λογαριασμών. Το κατά πόσο πέτυχε το στόχο του δεν φαίνεται να είναι απολύτως καθαρό και σε κάθε περίπτωση αυτό δεν μας αφορά. Εκείνο που όμως είναι απολύτως ξεκάθαρο είναι ότι για μια ακόμη φορά φάνηκε η τεράστια απόσταση που χωρίζει τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ από τις ανάγκες της ζώσας κοινωνίας, από τα προβλήματα του σήμερα και πολύ περισσότερο από τις προκλήσεις του αύριο. Και αυτό φάνηκε για δυο κυρίως λόγους:

Πρωτ' απ' όλα είναι ξεκάθαρο ότι για το ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα και η ιδεολογία είναι πάνω από την Πατρίδα και την κοινωνία στο αξιακό τους σύστημα. Και δεύτερον οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρός του, τα στελέχη του, είναι ιδεολογικά και αξιακά εγκλωβισμένοι όχι στο 2015, ούτε καν στο 2012 , αλλά στον κόσμο όπως ήταν πριν από το 1989.

Ο λόγος του κ. Τσίπρα είναι η τρανότερη απόδειξη ότι ούτε θέλει, αλλά ούτε και μπορεί να προσφέρει το ελάχιστο στην Πατρίδα και την κοινωνία. Θα αναφερθώ σε έξι συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρωτ' απ' όλα δεν μπορεί, γιατί ταυτίζει το μέλλον της χώρας και των ανθρώπων της με το θολό και γκρίζο παρελθόν της διακυβέρνησής του. Με τη φοροεπιδρομή, με την οικονομική επίθεση στη μεσαία τάξη, τα 100 δισ. ευρώ με τα οποία φόρτωσε τη χώρα, τα αλήστου μνήμης «Βοσκοτόπια» που στόχευαν στην άλωση της ελευθεροτυπίας, στη συνεργασία με τον κ. Καμμένο και μια σειρά από άλλα.

Δεν μπορεί, γιατί προσπάθησε μάταια να πείσει ότι οι εξαγγελίες του δεν συνιστούν «ανεύθυνη παροχολογία», ομολογώντας σαφέστατα ότι με αυτό τον τρόπο τα εξέλαβε η κοινή γνώμη την πρώτη μέρα της ομιλίας και της παρουσίας του στο Συνέδριο.

Δεν μπορεί, γιατί με τα ίδια φθαρμένα στελέχη, με τα ίδια «στηρίγματα», με τα ίδια σκουριασμένα μυαλά, χωρίς ούτε ένα νέο πρόσωπο στο προσκήνιο, δεν γίνεται να παράγει τίποτα νέο και τίποτα χρήσιμο. Για αυτό ο κ. Τσίπρας παραμένει μια σκιά, μια φιγούρα του χθες.

Δεν μπορεί, γιατί του φταίνε τα πάντα. Του φταίει ο Μητσοτάκης, του φταίνε οι Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, του φταίνε οι δημοσκοπήσεις, εκτός από τις πραγματικές αιτίες της κρίσης. Για αυτό και δεν βρήκε ούτε ένα έστω λόγο ουσιαστικής αποδοκιμασίας για εκείνον που με τον πόλεμο στην Ουκρανία την προκάλεσε και την γιγαντώνει.

Δεν μπορεί, γιατί -χωρίς ντροπή, αλλά και χωρίς τη συναίσθηση της ευθύνης- ο άνθρωπος που υπήρξε πολιτικός προϊστάμενος του «Ρασπούτιν» βάλλει εναντίον των βασικότερων θεσμών του Κράτους, αμφισβητεί την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, υπερασπίζεται πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στον έλεγχο της Δικαιοσύνης.

Τέλος, δεν μπορεί, γιατί το 2022 επαναφέρει το διχαστικό δίλημμα «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα». Παραλείποντας να πει ότι ενίοτε τον περασμένο αιώνα ο σοσιαλισμός συμπορεύτηκε, ασπάστηκε τη βαρβαρότητα. Ταυτίζεται με τον διχασμό, ενώ η Πατρίδα και η κοινωνία απαιτούν τη μέση οδό της σοβαρότητας, της ασφάλειας, της σταθερότητας, της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

Ο κ. Τσίπρας συμπληρώνει 15 χρόνια ως πολιτικός αρχηγός παραμένοντας ίδιος και απαράλλαχτος προσηλωμένος σε οράματα που αποδείχθηκαν οδυνηρές αυταπάτες για τους Έλληνες πολίτες, σε φρούδες υποσχέσεις και σε ένα λόγο διχαστικό, ξύλινο και ξεπερασμένο».

«Εμείς ό,τι είπαμε γίνεται ό,τι λέμε το κάνουμε»

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι στον αντίποδα, η κυβέρνηση «προσπαθεί καθημερινά με πολιτικό πραγματισμό και ανοιχτή σκέψη να κρατήσει την Ελλάδα όρθια και να την οδηγήσει με ασφάλεια έξω από τις παγκόσμιες κρίσεις. Όχι με λόγια, αλλά με σχέδιο και απτά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα:

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρωτοστατεί -σε συνεργασία και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες- στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια που ανάμεσα στ' άλλα αποβλέπει:

- Τον περιορισμό των τιμών χονδρικής στο φυσικό αέριο.

-Την αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από την τιμή του φυσικού αερίου.

-Την κοινή προμήθεια φυσικού αερίου, στο πρότυπο προμήθειας των εμβολίων.

-Την αξιοποίηση αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Και πρόσθεσε: «Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός, κατέστησε σαφές πως αν δεν υπάρξει τελικά ευρωπαϊκή λύση, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ένα πρόσθετο και μεγαλύτερο σχέδιο πιο αποφασιστικής στήριξης για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι απόφαση του πρωθυπουργού να εξαντλήσουμε κάθε διαθέσιμο ευρώ. Να βρούμε τρόπους για τη στήριξη της κοινωνίας, διατηρώντας την αναγκαία δημοσιονομική ισορροπία και κρατώντας πόρους και εφεδρείες για το επόμενο διάστημα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να γυρίσουμε από την τρικυμία στα πιο ήρεμα νερά.

Αυτό το μήνα διατίθενται πάνω από 1 δισ. ευρώ, για αυξημένη επιδότηση ρεύματος και φυσικού αερίου, για επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και των υπόλοιπων καυσίμων, για έκτακτη ενίσχυση 200 ευρώ στα ταξί, για σειρά μέτρων ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου.

Τη Μ. Τετάρτη θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και στους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Παιδιού. Θα καταβληθεί συγκεκριμένα:

-Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ σε περίπου 677.000 χαμηλοσυνταξιούχους, 167.000 δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες συμπολίτες μας.

-Διπλή δόση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σε περίπου 240.000 δικαιούχους.

-Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση -που αντιστοιχεί σε μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος- σε 625.000 οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα παιδιού.

Το συνολικό ύψος της παρέμβασης εκτιμάται σε 324 εκατ. ευρώ και αφορά σε 1,7 εκατ. δικαιούχους, περίπου 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά, με περισσότερα από 3,2 εκατομμύρια μέλη.

Από τον ΟΑΕΔ -ΔΥΠΑ όπως λέγεται πλέον- θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-9 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

-27 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

-700.000. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

-500.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους που συμμετείχαν σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση εστιάζει στην ανάπτυξη δράσεων για τη στήριξη της νέας γενιάς, πέρα από τη ραγδαία μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, πολλές από αυτές είναι και καλά αμειβόμενες. Στην κατεύθυνση αυτή η Κυβέρνησή μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μιας νέας στεγαστικής πολιτικής, όπως είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Δ.Ε.Θ.. Το πρώτο βήμα για τη νέα στεγαστική πολιτική έγινε με το νόμο για τη μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ και στο επόμενο διάστημα θα ξεδιπλώσουμε το ευρύτερο σχέδιό μας».

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κ. Οικονόμου τόνισε: «Το πέρασμα από τις συμπληγάδες της κρίσης απαιτεί στιβαρή ηγεσία, ταχύτητα και κυρίως απαιτεί καλά μελετημένες δράσεις. Καμιά χώρα δεν σώθηκε από κούφια λόγια, για να μην πω ότι πολλές χάθηκαν σε συγκυρίες κρίσεων. Εμείς ό,τι είπαμε γίνεται ό,τι λέμε το κάνουμε».





