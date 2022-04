Κόσμος

Σουηδία: Δεκάδες συλλήψεις μετά από επεισόδια

Στη σύλληψη συνολικά 26 ατόμων προχώρησε η αστυνομία της Σουηδίας, μετά από διαμαρτυρίες διαδηλωτών κατά συγκέντρωσης ακροδεξιάς οργάνωσης που ήθελε να κάψει το Κοράνι, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Η νύκτα ήταν ήρεμη μετά τις χθεσινές ταραχές στο Νάβεσταντ (στην πόλη Νορσέπινγκ, στη νοτιοδυτική Σουηδία)», μια συνοικία όπου ζουν πολλοί μουσουλμάνοι, ανακοίνωσε η αστυνομία. «Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση οκτώ ανθρώπους με την υποψία ότι συμμετείχαν σε βίαιες ταραχές», πρόσθεσε για την σύλληψη διαδηλωτών.

Στη γειτονική πόλη Λινκέπινγκ, όπου επίσης σημειώθηκαν επεισόδια, συνελήφθησαν 18 άνθρωποι. Στις δύο πόλεις ξέσπασαν επεισόδια την Κυριακή για δεύτερη φορά σε τέσσερις ημέρες.

Την Πέμπτη οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν κατά συγκέντρωσης του αντιμεταναστευτικού, αντιμουσουλμανικού κινήματος «Σκληρή Γραμμή» του Δανο-Σουηδού Ράσμους Παλουντάν.

Την Κυριακή διαδήλωσαν και πάλι για να διαμαρτυρηθούν για μία άλλη συγκέντρωση του κινήματος, την οποία τελικά ακύρωσε ο Παλουντάν.

Στο Νορσέπινγκ η αστυνομία έριξε προειδοποιητικά πυρά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι από τις σφαίρες που εξοστρακίστηκαν.

Ο Παλουντάν, που έχει καταδικαστεί στη Δανία για ρατσιστικές ύβρεις και σκοπεύει να είναι υποψήφιος στις σουηδικές βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες «περιοδεία» στη Σουηδία, πηγαίνοντας σε συνοικίες με μουσουλμανικό πληθυσμό για να κάψει το Κοράνι.

Στο Μάλμε, όπου έκαψε ένα Κοράνι το Σάββατο, ξέσπασαν το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα επεισόδια για δεύτερη συνεχή ημέρα, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά και σε ένα σχολείο.

Οι συγκεντρώσεις του Παλουντάν, στις οποίες καίει το Κοράνι, προκάλεσαν την αντίδραση αραβικών χωρών.

Το ιρακινό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Σουηδό επιτετραμμένο στη Βαγδάτη για διαμαρτυρηθεί, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια «προκλητική ενέργεια για τους μουσουλμάνους και προσβλητική για τα ιερά τους».

Η Σαουδική Αραβία επίσης «καταδίκασε τις ενέργειες κάποιων ακραίων στη Σουηδία και τις προκλήσεις τους εναντίον των μουσουλμάνων», όπως μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας SPA.

