“Η Φάρμα”: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής! (εικόνες)

Ο τελικός τα είχε κυριολεκτικά όλα. Αγωνία, συγκίνηση, αλλά και χαρούμενες. Ποιος πήρε τα 100.000 ευρώ!

6 φιναλίστ στη μάχη του Μεγάλου Τελικού.

6 αγωνίσματα στο κυνήγι για το Έπαθλο.

17 πρώην παίκτες στην… κάλπη για τον Μεγάλο Νικητή.

Δύσκολες δοκιμασίες, δύναμη, αντοχή, στρατηγική.

Με έναν τελικό που τα είχε όλα, αγωνία, συγκίνηση, αλλά και χαρούμενες στιγμές, η «Φάρμα» έκλεισε, χθες Κυριακή 17 Απριλίου, τις πόρτες της.

Μετά από 6 αγωνίσματα και την ψηφοφορία των υπόλοιπων παικτών, ο Νεόφυτος Ηλίας κέρδισε το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΗΛΙΑ: 85 (ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) – 20 (ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ) 95 (ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) – 10 (ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΝΤΖΟΣ: 55 (ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) – 25 (ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

ΦΑΝΗ ΧΑΛΚΙΑ: 60 (ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) - 20 (ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ: 55 (ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) – 0 (ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ – Τραυματίστηκε και αποχώρησε μετά το 3ο αγώνισμα

