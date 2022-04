Παράξενα

ΗΠΑ: Βρήκαν τυχαία τον αυτιστικό γιο τους τρία χρόνια μετά την εξαφάνισή του

Ο νεαρός, ο οποίος σήμερα είναι 19 ετών, αναγνωρίσθηκε από την οικογένεια του από ένα σημάδι που είχε στον λαιμό του.

Το περασμένο Σάββατο (16.04.2022) οι Αρχές στην Γιούτα των ΗΠΑ δέχθηκαν μια κλήση για έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος περιπλανιόταν με ένα καρότσι για ψώνια και κοιμόταν σε ένα βενζινάδικο. Και καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να καταλάβουν τι του συμβαίνει, ανακάλυψαν «τυχαία» ότι πρόκειται για ένα παιδί που είχε εξαφανιστεί πριν από τρία χρόνια.

Η εξαφάνιση του Connerjack Oswalt, όπως μετέδωσε το FOX News, είχε δηλωθεί τον Σεπτέμβριο του 2019 στη βόρεια Καλιφόρνια. Οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι πρόκειται για εκείνο το 16χρονο παιδί που είχαν χαθεί τα ίχνη του, καθώς εκείνος προσπαθούσε να ζεσταθεί ενώ καθόταν μέσα στο περιπολικό. Κάποιος προσπαθώντας να βρει πληροφορίες για τα στοιχεία του νεαρού άρχισε να ψάχνει και στο site του Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα Παιδιά και «έπεσε» πάνω στην αφίσα εξαφάνισής του.

Ο Connerjack Oswalt, ο οποίος σήμερα είναι 19 ετών, αναγνωρίσθηκε από την οικογένεια του από ένα σημάδι που είχε στον λαιμό του. Ο πατριός και ο παππούς του μετέβησαν στη Γιούτα για να τον αναγνωρίσουν προσωπικά και σε ένα από τα δύο βίντεο που εστάλησαν στο CNN από το γραφείο του σερίφη, ο πατριός του νεαρού φαίνεται να αναφωνεί με δυσπιστία καθώς η αστυνομία του δείχνει μια φωτογραφία του Oswalt για να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

«Αυτός είναι;» ακούγεται να λέει η μητέρα του νεαρού από το τηλέφωνο, το οποίο ήταν σε ανοιχτή ακρόαση. «Λίγο μεγαλύτερος, αλλά ναι», απαντά ο πατριός του. «Ο αγαπημένος μου είναι ζωντανός», ακούγεται να λέει η μητέρα, ενώ κλαίει με λυγμούς. «Μπορείτε να πάτε να τον πάρετε, παρακαλώ;» ρωτάει έπειτα.

Σημειώνεται πως η μητέρα και ο πατριός του 19χρονου είχαν μετακομίσει στο Άινταχο από τότε που εξαφανίστηκε το παιδί τους.

Με πληροφορίες από foxla.com

