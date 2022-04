Life

Τζένιφερ Άνιστον: Το χρόνιο πρόβλημα υγείας της!

Οι σοβαρές επιπτώσεις που αντιμετώπισε η ηθοποιός.

Η Jennifer Aniston πέρασε δύσκολες νύχτες.

Η 53χρονη ηθοποιός πρόσφατα αποκάλυψε ότι υποφέρει από προβλήματα ύπνου εδώ και δεκαετίες, όπως αϋπνία ή και υπνοβασία.

