Τραμ: Αλλαγές στα δρομολόγια

Τροποποιήσεις από σήμερα έως την Μεγάλη Τετάρτη στα δρομολόγια του τραμ.

Τροποποιήσεις από σήμερα στα δρομολόγια τραμ της Γραμμής 7 λόγω εργασιών κοπής δέντρων-Τερματικός σταθμός η στάση «Π. Δημαρχείο»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν στα δρομολόγια του τραμ από σήμερα, Μ. Δευτέρα, έως και τη Μ. Τετάρτη στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας-Ακτή Ποσειδώνος» από τις 00:30 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Παλιό Δημαρχείο» λόγω εργασιών κοπής δέντρων εντός τροχιόδρομου και πλησίον εναέριας γραμμής στη Γλυφάδα.

