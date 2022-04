Life

Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο (εικόνες)

"Προβλήματα είναι τα σοβαρά θέματα υγείας…"

Δύσκολες στιγμές φαίνεται πως βιώνει η Ιωάννα Τούνη, η οποία το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας ενημέρωσε μέσω των instastories τους followers της πως βρίσκεται στο νοσοκομείο. Η γνωστή influencer ξεκαθάρισε πως δε νοσηλεύεται η ίδια, δεν έδωσε ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες.

