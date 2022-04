Κοινωνία

Αίγινα: 8χρονη τραυματίστηκε από καταπέλτη πλοίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμα διευκρινισθεί





Ένα μικρό κορίτσι τραυματίστηκε στο πόδι κατά την επιβίβασή της σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο από το λιμάνι της Αίγινας για τον Πειραιά.

Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμα διευκρινισθεί, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 8χρονη τραυματίστηκε όταν χτύπησε στον καταπέλτη του πλοίου που είχε αράξει στην Αίγινα.

Το ανήλικο κορίτσι μεταφέρθηκε αρχικά με όχημα του Λιμενικού Σώματος στο κέντρο υγείας της Αίγινας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ πρόκειται να μεταφερθεί με πλωτό του Λιμενικού στον Πειραιά προκειμένου να μεταφερθεί σε κεντρικό νοσοκομείο της Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακάρ: Η Ελλάδα από τη μία επιδιώκει συμμαχίες, από την άλλη αγωνίζεται για οπλισμό

Προεδρικές εκλογές Γαλλία: Ο Μακρόν ξαναβάζει “φωτιές” με σέξι εμφάνιση

Θεσσαλονίκη: Έσπασαν πατσατζίδικο γιατί τους ζήτησαν πιστοποιητικά (βίντεο)