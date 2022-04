Καιρός

Καιρός - Μεγάλη Τρίτη: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Σε χαμηλά επίπεδα η θερμοκρασία και χιόνια στα ορεινά. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.



Σε όλη τη χώρα την Μεγάλη Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Από το απόγευμα βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 13 με 16 βαθμούς και στα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ωστόσο από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες νοτίων διευθύνσεων και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και την Θράκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και χιόνια στα ορεινά. Τα φαινόμενα το απόγευμα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια τις πρωινές ώρες και χιόνια στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς, ενώ βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, αλλά βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στην Ήπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και στα νότια τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στην Κρήτη και τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στην Κρήτη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και βαθμιαία από αργά το απόγευμα νότιοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. ΟΙ άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Την Μεγάλη Τετάρτη στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στη Θεσσαλία. Η ορατότητα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες στα ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου.

