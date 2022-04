Οικονομία

Αττική Οδός: Σχεδόν 12000 οι αιτήσεις για αποζημίωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Εταιρεία και το αρμόδιο Υπουργείο, θεωρούν ότι μόνο 3.500 – 4.000 ήταν οι εγκλωβισμένοι που δικαιούνται αποζημίωση. Μόλις 480 έχουν λάβει ήδη τις 2.000 ευρώ.

Σχεδόν 12.000 άτομα υπέβαλαν αίτηση για την αποζημίωση των 2.000 ευρώ από την «Αττική Οδό» λόγω εγκλωβισμού στον αυτοκινητόδρομο κατά την κακοκαιρία «Ελπίς» τον περασμένο Ιανουάριο. Ωστόσο, μόλις 3.500 πολίτες που υπέβαλαν αίτηση στη σχετική πλατφόρμα μπορούν όντως να αποδείξουν ότι ήταν εκεί τη συγκεκριμένη ημέρα και ότι όντως αποκλείστηκαν, ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις θα απορριφθούν.

Οι «Αττικές Διαδρομές», διαχειρίστρια εταιρεία της Αττικής Οδού, ξεκίνησαν ηλεκτρονικά να δέχονται από τις 5 Φεβρουαρίου αιτήσεις αποζημίωσης.

Για τον έλεγχο των αιτήσεων, η εταιρεία χρησιμοποίησε ως σύμβουλο την Deloitte. Οι αιτούντες έπρεπε να αποδείξουν ότι αποκλείστηκαν στην Αττική Οδό στις 24 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, κατά την αίτηση έπρεπε να δηλώσουν την ώρα και την ημέρα εισόδου και εξόδου του οχήματος, είτε καταθέτοντας την απόδειξη των διοδίων, εφόσον η είσοδός τους στον αυτοκινητόδρομο έγινε όσο ακόμη ζητούνταν η πληρωμή τους, είτε δηλώνοντας αν συνομίλησαν με εκπροσώπους της εταιρείας, αφού οι κλήσεις καταγράφονται και στέλνοντας έως τρεις φωτογραφίες που τράβηξαν εκείνες τις ώρες από το σημείο αποκλεισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μπορούσαν να επικαλεστούν οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να αποδείξει το βάσιμο της αίτησής τους.

Υπερτριπλάσιες οι αιτήσεις σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

Η εταιρεία και το υπουργείο Υποδομών εκτιμούσαν ότι συνολικά εγκλωβίστηκαν περίπου 3.500-4.000 οχήματα. Ωστόσο κατατέθηκαν περίπου 12.000 αιτήσεις, δηλαδή αριθμός υπετριπλάσιος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν ήδη εγκριθεί 2.984 αιτήσεις, ενώ έχουν ενημερωθεί μέσω email 1.557 δικαιούχοι. Επιπλέον 545 βρίσκονται προς έγκριση. Συνολικά, ο αριθμός των δικαιούχων είναι 3.529, ενώ έχουν ανταποκριθεί οι 1.195.

Μέχρι στιγμής 480 άτομα έχουν ήδη λάβει την αποζημίωση των 2.000 ευρώ, ενώ επιπλέον 106 αναμένεται να τη λάβουν έως το τέλος της εβδομάδες.

Οι υπόλοιπες αιτήσεις -περίπου 8.500 στον αριθμό – υποστηρίζονται από ελλιπή στοιχεία, με αποτέλεσμα να θεωρείται πιθανή η απόρριψή τους.

Παράλληλα, σε εκκρεμότητα παραμένει η πληρωμή του προστίμου, που αποφασίστηκε στα τέλη Φεβρουαρίου να επιβληθεί στις εταιρείες «Αττική Οδός» και «Αττικές Διαδρομές», ύψους 1 εκατ. ευρώ στην καθεμία.

Πηγή: protothema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παυλάκης: Ανησυχία για την έξαρση της πανδημίας το Πάσχα

Πέθανε η Κατρίν Σπάακ

“Η Φάρμα”: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής! (εικόνες)