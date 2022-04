Κοινωνία

Φωτογραφίες μοντέλων κατέληγαν σε... ιστοσελίδες γνωριμιών

Οι χρήστες αυτών των ιστοσελίδων φαίνεται πως πλήρωναν αδρά για να ανταλλάξουν μηνύματα με τις εικονιζόμενες κοπέλες. Διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα.



Έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ. παρήγγειλε εισαγγελέας της Θεσσαλονίκης αναφορικά με το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και θύματα νεαρές γυναίκες που απευθύνθηκαν σε πρακτορείο μοντέλων όπου φωτογραφήθηκαν συμμετέχοντας σε διάφορους διαγωνισμούς, όμως το υλικό αυτό κατέληξε εν αγνοία τους- μεταξύ άλλων- και σε κλειστές ιστοσελίδες γνωριμιών.

Οι χρήστες αυτών των ιστοσελίδων φαίνεται- μάλιστα- πως πλήρωναν αδρά για να ανταλλάξουν μηνύματα με τις εικονιζόμενες κοπέλες, χωρίς οι ίδιες να γνωρίζουν το παραμικρό, αφού όπως καταγγέλλουν, κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν από τις συμφωνίες που είχαν υπογράψει.

Η υπόθεση έφτασε πρόσφατα στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης ύστερα από μήνυση νεαρής γυναίκας και κατηγορούμενο ιδιοκτήτη πρακτορείου μοντέλων. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί για το αδίκημα της επέμβασης σε προσωπικά δεδομένα έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να δικάσει την υπόθεση και την παρέπεμψε σε ανώτερο Δικαστήριο για την πράξη της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Με βάση δημοσιεύματα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν κι άλλων θυμάτων ή παρόμοιων περιστατικών (η παραπάνω δικογραφία περιλαμβάνει ένορκη κατάθεση και δεύτερης κοπέλας). Η έρευνα ανατέθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

