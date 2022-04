Κόσμος

“Moskva”: Φωτογραφίες από την βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες εικόνες από την κατεστραμμένη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου, λίγο πριν βυθιστεί.



Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες εικόνες από την κατεστραμμένη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου, λίγο πριν βυθιστεί στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι πρώτες φωτογραφίες του φλεγόμενου ρωσικού καταδρομικού πλοίου «Moskva» που δημοσιεύθηκαν στο Twitter, δείχνουν την κλίση που είχε πάρει η ρωσική ναυαρχίδα στη Μαύρη Θάλασσα πριν τελικά βυθιστεί.

#war Photo of the damaged cruiser Moskva in the Black Sea in 15 April 2022.??

First impressions of this shocking photo. Life-saving equipment (rescue rafts) on board are missing, which means they were dropped into the water during the rescue operation./1 pic.twitter.com/WREeqmSvtA — Capt(N) (@Capt_Navy) April 17, 2022

Το ρωσικό καταδρομικό πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε από δύο ουκρανικούς πυραύλους Neptune, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει ότι η βύθιση ήταν αποτέλεσμα εκρήξεων που σημειώθηκαν στις αποθήκες πυρομαχικών του πλοίου.

Another photo of the Moskva pic.twitter.com/251AOogyKB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι το σοβιετικής κατασκευής καταδρομικό είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά, η οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, ήταν αποτέλεσμα ουκρανικής πυραυλικής επίθεσης.

Η νότια στρατιωτική διοίκηση του στρατού της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει από την πλευρά της ότι έπληξε το ρωσικό καταδρομικό Moskva με πυραύλους Neptune, προκαλώντας του μεγάλες υλικές ζημιές.

***BREAKING*** -> https://t.co/JfGRiqMVf6#Moskva Sinking: Images Reveal Once Powerful Russian Navy Ship On Fire



First analysis shows fire aft of Vulkan missiles and ahead of S-300 missiles, Possibly this is before a larger explosion



First analysis, caveats apply, OSINT pic.twitter.com/b4FbBHsxLo

— H I Sutton (@CovertShores) April 17, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: H σχέση εξάρτησης και το τρίτο πρόσωπο

Αίγινα: 8χρονη τραυματίστηκε από καταπέλτη πλοίου

Αττική Οδός: Σχεδόν 12000 οι αιτήσεις για αποζημίωση