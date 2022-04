Οικονομία

Όλεγκ Ντεριπάσκα: Στην Τουρκία το γιοτ του Ρώσου ολιγάρχη

Μετά τον Αμπράμοβιτς και το γιοτ του Ρώσου ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα έφτασε στην Τουρκία.

Της Άννας Ανδρέου

Το 73 μέτρων γιοτ Clio που συνδέεται με τον Ρώσο μεγιστάνα αλουμινίου Όλεγκ Ντεριπάσκα έφτασε σε έναν κόλπο κοντά στο νοτιοδυτικό τουρκικό θέρετρο Gocek της Τουρκίας το Σάββατο, καθώς περισσότεροι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι κατευθύνονται προς την Τουρκία, για να γλιτώσουν από τις δυτικές κυρώσεις, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.



Με την έναρξη του πολέμου, ενώ πολλοί απλοί Ρώσοι πολίτες κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν συνέρρεαν στην Τουρκία και εγκατέλειψαν τη χώρα τους, Ρώσοι ολιγάρχες άρχισαν να στέλνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα χρήματά τους στην Τουρκία, η οποία δεν συμμετείχε στις κυρώσεις.





Δύο γιοτ του Ρώσου ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος επίσης συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη τις τελευταίες εβδομάδες, είχαν φτάσει επίσης στην Τουρκία. Δεν είναι ακόμη γνωστό πόσο καιρό θα παραμείνει στα τουρκικά ύδατα το γιοτ του Ντεριπάσκα με σημαία Cayman Islands.

