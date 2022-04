Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: Οι φωτογραφίες από την Επίδαυρο και ο μάρτυρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάθεση του μάρτυρα που φαίνεται να καταρρίπτει τα όσα υποστηρίζει ο Δημήτρης Λιγνάδης. Πότε θα συνεχιστεί η δίκη.



Χτύπημα στον ισχυρισμό του ότι κατά τον χρόνο που κατηγορείται ότι βίασε τον δεύτερο μηνυτή του στην Επίδαυρο, τον Ιούλιο του 2015, δεν βρισκόταν καν στην αργολική πόλη, δέχθηκε σήμερα ο Δημήτρης Λιγνάδης που δικάζεται ενώπιον του ΜΟΔ για τέσσερις πράξεις βιασμού.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ηθοποιός ο οποίος είπε ότι είναι βέβαιος πως το επίμαχο διάστημα, 24 με 26 Ιουλίου 2015, είχε δει τον άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου στην Επίδαυρο μαζί με δύο νεαρούς άνδρες. Ο μάρτυρας τόνισε ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα δύο νεαρά άτομα που είχε δει με τον Δημήτρη Λιγνάδη σε κάποια από τα πρόσωπα που βλέπει στο δικαστήριο.

Νωρίτερα ολοκλήρωσε την κατάθεση του, που είχε ξεκινήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση, φίλος του καταγγέλλοντα την συγκεκριμένη πράξη βιασμού στην Επίδαυρο, ο οποίος ήταν μαζί με τον κατηγορούμενο και το φερόμενο θύμα. Ο μάρτυρας προσκόμισε στο δικαστήριο φωτογραφίες που, όπως είπε, προέρχονται από την επίμαχη εκδρομή. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι στις 24 Ιουλίου 2015 ταξίδεψε με τον Δημήτρη Λιγνάδη και τον καταγγέλλοντα, στην Επίδαυρο, όπου και τράβηξε το υλικό που προσκόμισε στο δικαστήριο. Στην μία από τις έξι φωτογραφίες που παρέδωσε στο δικαστήριο ο μάρτυρας, απεικονίζονται ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο μάρτυρας και ο καταγγέλλοντας. Σύμφωνα με τον μάρτυρα η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 24/07/2015 μετά την άφιξη τους στο ξενοδοχείο.

Η υπεράσπιση του επιφανούς καλλιτέχνη ζήτησε από τον μάρτυρα να πιστοποιήσει στην επόμενη συνεδρίαση ότι οι φωτογραφίες αφορούν όντως τις επίμαχες ημερομηνίες.

Ο ηθοποιός που ισχυρίζεται ότι είδε τον κατηγορούμενο στην Επίδαυρο με τους δύο νεαρούς, είχε προσέλθει και στην ανακρίτρια της υπόθεσης προκειμένου να καταθέσει για το γεγονός, θεωρώντας, όπως είπε σήμερα, πως είναι σημαντικό να το αναφέρει στις αρχές.

Όπως τόνισε ο μάρτυρας ενώπιον του ΜΟΔ, αρχικά είχε δει στα ΜΜΕ ότι οι ημερομηνίες του καταγγελλόμενου βιασμού ήταν τον Αύγουστο του 2015 και έτσι δεν ασχολήθηκε, καθώς ο ίδιος θυμόταν καλά πως είχε δει τον Λιγνάδη με τους νεαρούς τον Ιούλιο του 2015, οι οποίοι έμεναν στο ίδιο συγκρότημα που έμεινε και ο ίδιος. Όμως, όπως τόνισε, όταν είδε δημοσιεύματα ότι το θύμα ανασκεύασε την κατάθεση του ως προς τις ημερομηνίες, προσδιορίζοντας τον φερόμενο βιασμό το τριήμερο 24 με 26 Ιουλίου, επεδίωξε να καταθέσει.

Πρόεδρος: Αυτό που άλλαξαν τις ημερομηνίες, δεν σας έκανε κάπως επιφυλακτικό; Πήγατε να καταθέσετε για άτομα που έχουν διορθώσει την ημερομηνία του συμβάντος. Δεν ήσασταν επιφυλακτικός;

Μάρτυρας: Όχι, πήγα να καταθέσω κάτι που ήξερα…επειδή έλεγαν ότι δεν υπήρξε κανείς στην Επίδαυρο εκείνη την περίοδο, αν θυμάμαι καλά. Πίστευα ότι μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος…θυμήθηκα, διότι ήταν οι ημερομηνίες συγκεκριμένης παράστασης. Θεώρησα ότι θα πρέπει να το κάνω, χωρίς να λέω ότι ο κατηγορούμενος έχει κάνει αυτά για τα οποία κατηγορείται.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 29 Απριλίου με την εξέταση του ηθοποιού από τους συνηγόρους των δύο πλευρών.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Ξάφριζε επιβάτες και αυτοκίνητα (βίντεο)

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: H σχέση εξάρτησης και το τρίτο πρόσωπο