Νεκρά παιδιά στην Πάτρα – Λέων: Το πανάκι με το αίμα βρέθηκε μέσα στο στόμα της Ίριδας

Τι λέει ο ιατροδικαστής για τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, την ιατροδικαστική έκθεση και το ενδεχόμενο εκταφής.



Για τον θάνατο του δεύτερου παιδιού της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη, την μικρή Ίριδα, αλλά και τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής εταιρίας, Γρηγόρης Λέων.

Σύμφωνα με τον κ. Λέων το πανάκι φέρεται να βρέθηκε μέσα στο στόμα του παιδιού. Όπως είπε στην ιατροδικαστική έκθεση το μόνο εύρημα μέσα στο στόμα της Ίριδας ήταν ένα μικρό τραύμα. Εκτιμώ ότι το πανάκι βρέθηκε πάνω στην πληγή για να να ποτίστηκε με αυτό το υγρό, είπε ο κ. Λέων, ενώ ανέφερε ότι η ιατροδικαστική έκθεση για ο δεύτερο παιδί έχει πολλές λεπτομέρειες.

Για το ενδεχόμενο εκταφής ο κ. Λέων τόνισε ότι η εκταφή είναι το ύστατο μέσο σε μια έρευνα και σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ώστε να γίνει κάτι τέτοιο.

Τα ευρήματα είναι σαφή και ξεκάθαρα, υπογράμμισε και σημείωσε ότι οι ειδικοί άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο για ασφυκτικό θάνατο και άρα για εγκληματική ενέργεια.

Για τα ευρήματα στην ιατροδικαστή έκθεση ο κ. Λέων είπε ότι στην αρχή τα ευρήματα είχαν εκτιμηθεί διαφορετικά και όπως είπε εκτιμά ότι υπήρχε αστοχία στην πρώτη εκτίμηση η οποία διορθώθηκε.

