Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: Δικαίωση ζητά η μητέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την καταδίκη των ενόχων για τον θάνατο του γιού της αναμένει η μητέρα του αδικοχαμένου νεόυ, που μίλησε στον ΑΝΤ1.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Μετά το Πάσχα αναμένεται η απόφαση στη δίκη για την δολοφονία του Ζάκ Κωστόπουλου, η οποία συνεχίστηκε σήμερα με τις αγορεύσεις των συνηγόρων. Την καταδίκη των ενόχων για τον θάνατο του γιού της αναμένει η μητέρα του αδικοχαμένου νεόυ, που μίλησε στον ΑΝΤ1.

Από το Σεπτέμβριο του 2018 που έχασε το γιο της περιμένει δικαίωση η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου. Και όχι με τιμωρητική διάθεση λέει, απόδοση δικαιοσύνης θέλει.

«Όταν χάνεις το παιδί σου κόβεται ένα κομμάτι του εαυτού σου και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό σε καμία μάνα και σε κανέναν άνθρωπο και πρέπει να απολογηθούν, πρέπει να ναι υπόλογοι γι αυτό που έκαναν και να τιμωρηθούν γιατί έτσι επιτάσσει μια δημοκρατική κοινωνία, πρέπει να υπάρχει μετά το έγκλημα κι η τιμωρία», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Ελένη Κωστοπούλου, μητέρα του Ζακ.

Άκουσε με ικανοποίηση την πρόταση του εισαγγελέα για ενοχή του κοσμηματοπώλη και του μεσίτη που κατηγορούνται για τον εγκλωβισμό στο χρυσοχοϊο του νεαρού και τα χτυπήματα που του κατάφεραν συνεπεία των οποίων έχασε την ζωή του. Περιμένει και την καταδίκη τους.

«Να αποδοθούν οι ευθύνες σωστά, δεν ζητάμε κάτι παραπάνω ή κάτι τιμωρητικό όπως έκαναν αυτοί στο παιδί μου γιατί ούτε αυτό μπορώ να το καταλάβω, πώς ενώ ήξεραν κατά τα λεγόμενα μαρτύρων ότι ενώ δεν μπήκε μέσα να ληστέψει δεν απειλούσε και δεν ήταν επικίνδυνος τι ήταν αυτή η τιμωτηρική διάθεση, τον τιμωρούσαν, γιατί, για ποιο λόγο» ανέφερε στον ΑΝΤ1 η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου.

Όσες ημέρες διήρκησε η ακροαματική διαδικασία ήταν εκεί η Ελένη Κωστοπούλου. Επιστράτευε όση ψυχική δύναμη είχε για να αντιμετωπίζει τους κατηγορούμενους, έπαιρνε κουράγιο και από μητέρες άλλων παλικαριών που χάθηκαν από δολοφονικές ενέργειες.

«Δυστυχώς είναι μία λέσχη που κανένας δεν θα θελε να ανήκει, μπαίνεις σε ένα κλαμπ χωρίς τη θέλησή σου, σ’ αυτό είμαι κι εγώ τώρα και οι μανάδες αυτών των παιδιών και πρέπει να στηρίζουμε η μία την άλλη, να δώσουμε κουράγιο και στους αγώνες και στη μοναξιά που βιώνει η κάθε μία μας στην απώλεια του παιδιού της», είπε η κ. Κωστοπούλου.

Σε αυτήν την εξομολόγηση από καρδιάς αναφέρθηκε και σε όσα κατά διαστήματα ακούγονται ή γράφονται για το παιδί της.

«Υποφέραμε κι εμείς από πολλά σχόλια, τα οποία ήταν άδικα και θα έπρεπε να λέγονται όπως κι εμείς δεν έχουμε πει ούτε καν για τους κατηγορούμενους, δεν έχουμε κάνει ούτε το παραμικρό σχόλιο θα πρέπει να σέβονται την αξιοπρέπειά μας, τον τρόπου που φερόμαστε», τόνισε η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σανγκάη – Μόσιαλος: Αδιέξοδη η πολιτική για μηδενική διασπορά του κορονοϊού

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα – Λέων: Το πανάκι με το αίμα βρέθηκε μέσα στο στόμα της Ίριδας

Δίκη Λιγνάδη: Οι φωτογραφίες από την Επίδαυρο και ο μάρτυρας