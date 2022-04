Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πάσχα: Τα νέα μέτρα σε εστίαση και εκκλησίες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας, που ισχύουν μέχρι την 1η Μαΐου.



Στη δημοσιότητα δόθηκε το ΦΕΚ που περιγράφει αναλυτικά όλα τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ το Πάσχα και θα μείνουν μέχρι την Πρωτομαγιά.

Όπως αναφέρει η Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι περιορισμοί θα βρίσκονται σε ισχύ από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

Έτσι, με βάση όσα εισηγήθηκαν οι ειδικοί και αποφάσισε η κυβέρνηση, η είσοδος σε εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης θα συνεχίσει να γίνεται με την επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης ή εμβολιασμού, ενώ ταυτόχρονα σε ισχύ θα παραμείνει και η μάσκα.

Στην εστίαση οι κλειστοί χώροι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με τα πιστοποιητικά που ισχύουν και στη διασκέδαση.

Στους ανοιχτούς χώρους εστίασης θα μπορούν να βρίσκονται όλοι όσοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο ή τα πιστοποιητικά τους έχουν λήξει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν αρνητικό rapid ή PCR τεστ 48 ωρών.

Οι ανήλικοι από 4 έως 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν δήλωση αρνητικού self test. Από την πλευρά του εστιατορίου, προβλέπεται απολύμανση των καταλόγων και παραμένει υποχρεωτική η χρήση της μάσκας από το προσωπικό.

Παράλληλα, η είσοδος στις εκκλησίες θα γίνεται με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και με self ή rapid test, ενώ όλοι θα πρέπει να φορούν μάσκα προστασίας, με εξαίρεση τους ιερωμένους που λειτουργούν.

Το ΦΕΚ με τα μέτρα

