Πολιτική

Μητσοτάκης για κατώτατο μισθό: Η αύξηση θα είναι σημαντική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Αν πετύχαμε τόσα πολλά εν μέσω πανδημίας, εισβολής στον Έβρο και οξείας οικονομικής κρίσης φανταστείτε τι θα πετύχουμε σε μία 8ετία», είπε ο Πρωθυπουργός.

«Την 1η Μαΐου, όπως έχω δεσμευθεί, θα αυξηθεί σημαντικά ο κατώτατος μισθός, γιατί το μέρισμα ανάπτυξης θα πρέπει να διανέμεται δίκαια όχι μόνον στις επιχειρήσεις, αλλά και στους εργαζομένους» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβαση του στην προσυνεδριακή συζήτηση της Νέας Δημοκρατίας στη Νίκαια με θέμα την κοινωνική πολιτική και την ισότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε ότι η δεύτερη εντός του τρέχοντος έτους αύξηση του κατώτατου μισθού θα συνεκτιμά αφ’ ενός την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και τον πληθωρισμό, που όπως είπε ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε, δε, πως η πλέον αποτελεσματική κοινωνική πολιτική είναι η μείωση της ανεργίας και η δημιουργία νέων, καλών θέσεων απασχόλησης, υπενθυμίζοντας πως εν μέσω ενός πολύ δύσκολου οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος η κυβέρνηση της ΝΔ κατόρθωσε να μειώσει την ανεργία στο 12,8% από το 17,2%, που την παρέλαβε τον Ιούλιο του 2019. «Δεν θα είμαι ικανοποιημένος έως ότου αυτό το ποσοστό πέσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος δε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χαρακτηριστικά: «Μακάρι να έκαναν Συνέδριο κάθε χρόνο για να μας θυμίζουν από τι γλυτώσαμε, ένα αφόρητο μείγμα τοξικότητας, χυδαιολογίας, λαϊκισμού και εντάσεων που δεν αρμόζει σε κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Τέλος ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ακόμη ένα προεκλογικό δίλημμα: «εάν πετύχαμε τόσα πολλά εν μέσω πανδημίας, εισβολής στον Έβρο και οξείας οικονομικής κρίσης φανταστείτε τι θα πετύχουμε σε μία 8ετία».

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Προσυνεδριακή Συζήτηση «Κοινωνική Πολιτική και Ισότητα που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχει τέλος η ασύστολη αλαζονεία του Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Νίκαια, αναφέρει σε ανακοίνωση του τα εξής: Πολύ σύντομα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να γιορτάσουν την απαλλαγή τους από τον αλαζονικό και επικίνδυνο κ. Μητσοτάκη. Τον άνθρωπο που έχει οδηγήσει τη χώρα σε ρεκόρ ακρίβειας αφού πρώτα την οδήγησε σε ρεκόρ απωλειών μέσα στην πανδημία. Τον άνθρωπο που χωρίς ντροπή "πούλησε" περικεφαλαίες για να έρθει σήμερα χυδαία και κυνικά να προστατεύει την αισχροκέρδεια.

Ο κ. Μητσοτάκη να είναι σίγουρος ότι η σελίδα που θα αφήσει στην σύγχρονη ελληνική ιστορία θα έχει ένα χρώμα: μαύρο. Επειδή η ασύστολη αλαζονεία του ωστόσο δεν έχει τέλος, θα είχε ενδιαφέρον να τολμήσει να περπατήσει σε έναν εμπορικό δρόμο χωρίς δέκα διμοιρίες των ΜΑΤ η να κάνει συνέδριο με 10.000 συνέδρους και πολίτες σε ανοιχτή δημόσια συζήτηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σανγκάη – Πηγές ΕΟΔΥ: Τι υπάρχει πίσω από τα αυστηρά μέτρα

Φωτογραφίες μοντέλων κατέληγαν σε... ιστοσελίδες γνωριμιών

Αττική Οδός: Σχεδόν 12000 οι αιτήσεις για αποζημίωση