Μάτι: Έφεση κατά του βουλεύματος εξετάζει η Εισαγγελία Εφετών

Το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για την τραγωδία στο Μάτι, μελετά η εισαγγελία Εφετών. Η εισαγγελία φέρεται να εξετάζει, αφενός την απαλλαγή 10 από τους 28 κατηγορουμένους, την οποία διατάσσουν ομόφωνα οι δικαστές στο βούλευμά τους, και αφετέρου την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία που ζητά το βούλευμα να διερευνηθεί για πέντε κατηγορουμένους.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Εισαγγελία Εφετών μελετάται το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, που εκδόθηκε πριν τρεις ημέρες για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, που άφησε πίσω της 103 νεκρούς τον Ιούλιο του 2018. Η εισαγγελία εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκηθεί έφεση για το σκέλος του επίμαχου βουλεύματος που διατάσσει την απαλλαγή 10 κατηγορουμένων, κυρίως αστυνομικών αλλά και αντιδημάρχων, ώστε να κριθεί εκ νέου το ενδεχόμενο παραπομπής τους.

Παράλληλα, στο Εφετείο μελετάται και το σκέλος του βουλεύματος, με το οποίο ζητείται η αναβάθμιση σε κακούργημα, της κατηγορίας για πέντε αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που ήσαν επικεφαλής της κατά την φονική πυρκαγιά. Η εισαγγελία Εφετών, αφού μελετήσει τα στοιχεία, θα κρίνει αν το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απέδωσε τον σωστό ποινικό χαρακτηρισμό στις πράξεις των πέντε αξιωματικών.

Tο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών διατάσσει:

Περαιτέρω ανάκριση για πέντε αξιωματικούς της Πυροσβεστικής με αναβαθμισμένη κατηγορία, από το πλημμέλημα της "ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή", σε κακούργημα που θα αφορά "θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο".

Παραπομπή σε δίκη 13 κατηγορουμένων (πρώην περιφερειάρχη, στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικής, καθώς και δημάρχων), ενώπιον του τριμελούς Πλημμελειοδικείου, για αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, ανάλογα με την εμπλοκή τους λόγω αρμοδιότητας, σε κάθε στάδιο που επέδρασε στο τραγικό αποτέλεσμα: Δηλαδή στην πρόληψη, κατάσβεση, εκκένωση και διάσωση.

Απαλλαγή 10 κατηγορουμένων, αστυνομικών και αντιδημάρχων.

Οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, στο βούλευμά τους διαφοροποιήθηκαν αρκετά από την πρόταση του εισαγγελέα, Γιώργου Πολυκράτη. Ο κ. Πολυκράτης, στην πρότασή του είχε εισηγηθεί την παραπομπή 27 από τους 28 κατηγορούμενους, αφήνοντας ουσιαστικά εκτός ποινικής ευθύνης, μονάχα τον συγκυβερνήτη του συντονιστικού ελικοπτέρου. Ο ίδιος στην πρότασή του, αιτιολογούσε γιατί οι κατηγορούμενοι πρέπει να δικαστούν για πλημμελήματα και όχι για κακουργήματα - σε αντίθεση δηλαδή με τα όσα είχε επανειλημμένα ζητήσει ο ανακριτής Αθανάσιος Μαρνέρης, και την τελική κρίση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για τους πέντε αξιωματικούς της Πυροσβεστικής. Κατά την κρίση του εισαγγελέα (που στην πρότασή του κατέγραφε μία προς μία τις αιτίες που συνέδραμαν ώστε η καταστροφική πυρκαγιά να εξελιχθεί σε ανείπωτη τραγωδία) στο τραγικό αποτέλεσμα οδήγησαν "συνδυαζόμενες συγκλίνουσες αμελείς συμπεριφορές".

