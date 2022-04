Τεχνολογία - Επιστήμη

Νότια Κορέα: Χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης για την επικοινωνία με το κοινό!

Η τακτική αυτή δεν υιοθετείται μόνο από εταιρίες, αλλά κι από κυβερνητικές υπηρεσίες. Η εικονική καλλιτέχνης με περισσότερους από 10.000 ακόλουθους στο Instagram.

Ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών και κυβερνητικών υπηρεσιών της Νότιας Κορέας παρουσιάζουν τους δικούς τους χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης για να επικοινωνούν με το κοινό στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Η Korea Trade Promotion Corp. ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δημιούργησε παρουσιάστρια τεχνητής νοημοσύνης με το όνομα RAMI για να μεταδίδει διεθνείς ειδήσεις στο YouTube.

Η Smilegate εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών κυκλοφόρησε επίσης εικονική καλλιτέχνη με το όνομα Han Yoo-a, η οποία είναι πρωταγωνίστρια του «Focus On You» παιχνιδιού που κυκλοφόρησε το 2019.

Αφού υποβλήθηκε σε αναβάθμιση πέρυσι, η Han έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στους θαυμαστές, οι οποίοι επαίνεσαν τα ρεαλιστικά χαρακτηριστικά της και έχει πλέον περισσότερους από 10.000 ακόλουθους στο Instagram.

Χάρη στη δημοτικότητα της Han, η YG Kplus, θυγατρική του παγκόσμιου κολοσσού της ψυχαγωγίας YG, υπέγραψε συμφωνία μαζί της τον Φεβρουάριο. Η Han πρόκειται να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές μεταδόσεις, διαφημίσεις και στο YouTube.

Η Samsung Electronics συνεργάστηκε με την εταιρεία πληροφοριακών συστημάτων CJ Olive Networks το 2020 για να αναπτύξει τον NEON, έναν εικονικό χαρακτήρα που μπορεί να αλληλεπιδρά με ανθρώπινους χρήστες.

Πέρυσι, η εταιρεία γραφικών τεχνητής νοημοσύνης Pulse9 παρουσίασε για πρώτη φορά ένα εικονικό γκρουπ κοριτσιών της K-pop, τις Eternity. Ένα από τα 11 μέλη του κυκλοφόρησε σόλο τραγούδι.

Φέτος, η LG Electronics κυκλοφόρησε την εικονική influencer, Reah Keem και σχεδιάζει να τη βοηθήσει στο ντεμπούτο της στη μουσική βιομηχανία.

Επίσης η εταιρεία ασφαλειών Shinhan Life έχει επιλέξει να διαφημίζει τις υπηρεσίες της με την εικονική influencer, τη Rozy, η οποία έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον.

