Πικάσο: Πρωτοεμφανιζόμενος πίνακας βγαίνει σε δημοπρασία

Ο πίνακας «Femme nue couchée» θα βγει σε δημοπρασία του Sotheby's στη Νέα Υόρκη κι εκτιμάται ότι θα πωληθεί αντί δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Το 1932 ήταν ο «annus mirabilis» του Πάμπλο Πικάσο και ένα πορτρέτο της μούσας και ερωμένης του, της Marie-Therese Walter, το οποίο δημιούργησε τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, εκτιμάται ότι μπορεί να πιάσει πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία του Sotheby's στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα.

Ο πίνακας «Femme nue couchee» θα εμφανιστεί για πρώτη φορά σε δημοπρασία στις 17 Μαΐου και σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή στην καριέρα του καλλιτέχνη και τη σχέση του με τη Walter· αργότερα, απέκτησαν μια κόρη, τη Maya Widmaier-Picasso. Συναντήθηκαν το 1927, όταν η Walter ήταν μόλις 17 χρόνων και ο Πικάσο ήταν ακόμη παντρεμένος με τη χορεύτρια Olga Khokhlova. Χρειάστηκε να φτάσει το 1932 για να επιτρέψει ο Πικάσο να γνωστοποιηθεί ο έρωτάς τους. Η Walter πήρε κεντρική θέση στην καλλιτεχνική δημιουργία του, σε μια σειρά πορτρέτων, συμπεριλαμβανομένου και ενός όπου η νεαρή αγαπημένη του απεικονίζεται σαν πλάσμα της θάλασσας - η Walter ήταν δεινή κολυμβήτρια ενώ ο Πικάσο ποτέ δεν κατάφερε να μάθει κολύμπι.

«Όταν παρουσιάστηκε στην αναδρομική έκθεσή του τού 1932, αυτός ο κύκλος μνημειώδους σημασίας έργων έλαμπε με την εκστατικά ρομαντική και αισθαντική απεικόνιση της απομονωμένης ερωμένης του Πικάσο» είπε, σε ανακοίνωση, η Brooke Lampley, υπεύθυνη πωλήσεων έργων τέχνης παγκοσμίως στου Sotheby's. «Μια πλήρης αναχώρηση από την παράδοση, αυτό το εντυπωσιακό έργο ζωγραφικής είναι μια βαθιά λυρική ωδή στον χωρίς όρια πόθο του καλλιτέχνη για τη Marie-Therese...»

Ένα άλλο πορτρέτο της Walter από τον Πικάσο, το «Femme assise pres d'une fenetre (Marie-Therese), 30 Octobre 1932», οδεύει προς δημοπρασία στου Christie’s στη Νέα Υόρκη, με εκτίμηση για 55 εκατομμύρια δολάρια. «Υπάρχουν πολλές σημαντικές χρονιές στη μεγάλη, εντυπωσιακή καριέρα του Πάμπλο Πικάσο, αλλά το 1932 ξεχωρίζει ως ιδιαίτερα βαρυσήμαντη» επισήμανε, σε ανακοίνωση, ο Julian Dawes, επικεφαλής του τομέα Modern Art, Americas στου Sotheby's. «Τα πορτρέτα του της Marie-Therese είναι τα πλέον επιθυμητά και καθοριστικά έργα όλης της καλλιτεχνικής δημιουργίας του, και το “ Femme nue couchee” είναι ένα από τα πλέον εξαιρετικά που έχουν ποτέ έρθει σε δημοπρασία».

