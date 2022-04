Αθλητικά

Ρονάλντο: Πέθανε το νεογέννητο παιδί του

Ανείπωτη θλίψη για τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή και την σύζυγό του. Η ανακοίνωση στα social media.



Τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους βιώνουν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η σύζυγός του Χεορχίνα Ροντρίγκες και η οικογένειά τους, καθώς όπως ανακοίνωσαν το απόγευμα της Μ. Δευτέρας (18/4), το ένα απ’ τα δύο κυοφορούμενα δίδυμα (που αναμένονταν να γεννηθούν τον Ιούνιο), «έφυγε» απ’ τη ζωή.

«Με τεράστια θλίψη θέλουμε να ανακοινώσουμε ότι το μικρό μας αγοράκι έφυγε από τη ζωή. Είναι ο μεγαλύτερος πόνος που μπορεί να νιώσει ένας γονιός. Μόνο το γεγονός ότι γεννήθηκε το μικρό μας κοριτσάκι, μας δίνει λίγη δύναμη και ελπίδα για να ζήσουμε στιγμές ευτυχίας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς και τις νοσοκόμες για τη φροντίδα και την υποστήριξη. Όλοι μας είμαστε συντετριμμένοι και ζητάμε ευγενικά την ιδιωτικότητά μας αυτή δύσκολη στιγμή. Αγοράκι μας, θα είσαι ο άγγελος μας! Θα σε αγαπάμε για πάντα.

Κριστιάνο - Χεορχίνα».

