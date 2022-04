Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Φλόριντα: Παράνομη η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα ΜΜΜ

Η κυβέρνηση Μπάιντεν δέχεται εδώ και καιρό πιέσεις να χαλαρώσει ή να ανακαλέσει το μέτρο. Το σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου.

Δικαστήριο της Φλόριντα αποφάνθηκε σήμερα ότι η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι «παράνομη».

Στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης αναφέρεται ότι τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) είχαν υπερβεί τα όρια της δικαιοδοσίας τους με την επιβολή της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν δέχεται εδώ και καιρό πιέσεις να χαλαρώσει ή να ανακαλέσει το μέτρο. Είκοσι πολιτείες και μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν ζητήσει την άρση του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας κυρίως στα αεροπλάνα, καθώς και σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές είχαν παρατείνει κατά 15 ημέρες το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας από ταξιδιώτες σε αεροπλάνα, τρένα, λεωφορεία, ταξί και σταθμούς συγκοινωνιών, υπογραμμίζοντας πως χρειάζονταν επιπλέον χρόνο για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της πρόσφατης έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού.

Δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός της απόφασης του δικαστηρίου της Φλόριντα ούτε από τον Λευκό Οίκο ούτε από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).