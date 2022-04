Κόσμος

Μακρόν για Πούτιν: Σταμάτησα να του μιλάω όταν…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μακρόν ήταν ο μοναδικός ηγέτης της Δύσης με τον οποίο συνομιλούσε τακτικά ο Πούτιν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά οι σχέσεις τους «πάγωσαν» τελευταία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι ο διάλογος με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «πάγωσε» μετά την αποκάλυψη για μαζικές δολοφονίες αμάχων στην Ουκρανία.

Όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο France 5, ύστερα από τις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας για τα εγκλήματα στην Μπούτσα και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας «ο πόλεμος έλαβε μια διαφορετική τροπή, επομένως δεν του ξαναμίλησα από τότε». Ωστόσο ο Εμανουέλ Μακρόν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Ρωσίας στο μέλλον.

Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες ότι Ρώσοι στρατιώτες εκτέλεσαν αμάχους στην Μπούτσα μετά την κατάληψη της πόλης, κάνοντας λόγο για «τερατώδη παραχάραξη» των γεγονότων με στόχο τη δυσφήμηση του ρωσικού στρατού.

Ερωτηθείς γιατί δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων ευρωπαίων ηγετών που ταξίδεψαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο Μακρόν είπε, «Θα επιστρέψω στο Κίεβο, αλλά θα το κάνω για να φέρω κάτι χρήσιμο… Είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψω εκεί για να δείξω την αλληλεγγύη μου». Σημείωσε μάλιστα ότι έχει συνομιλήσει με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι περίπου 40 φορές μετά την έναρξη του πολέμου. «Αν μεταβώ στο Κίεβο, θα είναι για να κάνω τη διαφορά», τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Σανγκάη – Πηγές ΕΟΔΥ: Τι υπάρχει πίσω από τα αυστηρά μέτρα

Φωτογραφίες μοντέλων κατέληγαν σε... ιστοσελίδες γνωριμιών

Αττική Οδός: Σχεδόν 12000 οι αιτήσεις για αποζημίωση