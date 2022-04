Κόσμος

Σανγκάη – κορονοϊός: Αύξηση των θανάτων παρά το lockdown

Παρά το αυστηρό lockdown, οι θάνατοι και τα κρούσματα στην κινεζική μητρόπολη αυξάνονται.

Η πόλη της Σανγκάης, όπου έχει επιβληθεί αυστηρός περιορισμός της κίνησης από την αρχή του μήνα, ανακοίνωσε σήμερα επτά θανάτους εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, αυξάνοντας στους δέκα το σύνολο των θυμάτων του τρέχοντος κύματος της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην κινεζική οικονομική πρωτεύουσα.

Ο δήμος ανακοίνωσε τρεις θανάτους χθες Δευτέρα, απολογισμό εκπληκτικά ελαφρύ στην πόλη όπου καθημερινά επιβεβαιώνονται κάπου 20.000 νέες περιπτώσεις μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Η κινεζική οικονομική πρωτεύουσα έχει πάντως μετατραπεί στο θέατρο της χειρότερης έξαρσης της πανδημίας στον ασιατικό γίγαντα αφότου ξέσπασε η υγειονομική κρίση.

Από την εκδήλωση της επιδημίας του νέου κορονοϊού, που ταυτοποιήθηκε στην κεντρική Κίνα στα τέλη του 2019, το Πεκίνο έχει καταφέρει –τουλάχιστον κατά τα επίσημα στοιχεία– να κρατήσει τον απολογισμό των θυμάτων κάτω από τους 5.000 νεκρούς και τον αριθμό των μολύνσεων κάτω από τις 190.000. Οι αριθμοί αυτοί, εντυπωσιακά κατώτεροι από αυτούς που ανακοινώνονται σε διεθνές επίπεδο, θεωρούνται γενικά πολύ υποτιμημένοι.

Πλέον η παραλλαγή Όμικρον του ιού πλήττει σκληρά τη μητρόπολη των 25 εκατομμυρίων κατοίκων, που έχουν τεθεί σε lockdown επ’ αόριστον, υπό ενίοτε σπαρτιάτικες συνθήκες.

Το ποσοστό εμβολιασμού είναι ανησυχητικά χαμηλό στους ηλικιωμένους. Αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας της Σανγκάης παραδέχθηκαν προχθές Κυριακή ότι λιγότερα από τα δύο τρίτα των πολιτών άνω των 60 ετών έχουν εμβολιαστεί πλήρως, ενώ ποσοστό χαμηλότερο από το 40% έχει λάβει αναμνηστική δόση.

Οι επτά άνθρωποι που υπέκυψαν τις προηγούμενες 24 ώρες ήταν ηλικίας μεταξύ 60 και 101 ετών με υποκείμενα νοσήματα, ενημέρωσε σήμερα ο δήμος της Σανγκάης.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, είχαν ήδη διαπιστωθεί θάνατοι αποδιδόμενοι στην COVID-19 στη Σανγκάη τις προηγούμενες εβδομάδες· όμως οι πληροφορίες αυτές λογοκρίθηκαν πολύ γρήγορα από τις κινεζικές αρχές.

Τις προηγούμενες 24 ώρες, επιβεβαιώθηκαν 17.332 ασυμπτωματικά κρούσματα του SARS-CoV-2, ενώ οι συμπτωματικές περιπτώσεις αυξήθηκαν στις 3.084, από 2.417 την προηγουμένη.

