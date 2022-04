Παράξενα

Βόλος: Κτηνοτρόφος πουλάει κατσίκια για ψυχοθεραπεία (βίντεο)

Ένα διαφορετικό τρόπο για ψυχοθεραπεία προτείνει κτηνοτρόφος από το Βόλο.

Τις κατσίκες του με σκοπό την ψυχοθεραπεία του κοινού πουλάει κτηνοτρόφος από το Βόλο.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο κτηνοτρόφος σημείωσε πως «το να έρθεις σε επαφή με το ζωικό βασίλειο είναι η θεματική ωρίμανση του ανθρώπου», συμπληρώνοντας πως «όταν κάποιος έχει οικόσιτο, αποτελεί μια πνευματική ένδειξη ότι είναι κάποιος ανεβασμένος στην εξέλιξή του».

Ο Βολιώτης διαθέτει τα κατσίκια του είτε σε μικρή ηλικία, μαζί με το απαραίτητο μπιμπερό, στη συμβολική τιμή των 20 ευρώ είτε μεγαλύτερο στην τιμή των 50 ευρώ. Μόνη προϋπόθεση είναι να υπάρχει χώρος για το ζώο.

